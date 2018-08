Dita e Paisa viviam na rua antes de serem adoptados por Pedro Delgado Alves (PS) e Cristóvão Norte (PSD). Os deputados falam sobre esta sua "paixão partilhada" pelos animais

Ela é Dita, uma cadela dos arredores de Lisboa de Pedro Delgado Alves (PS). Ele, Paisa, um cão de Faro, de Cristóvão Norte. Ambos viviam na rua antes da adopção e têm ajudado estes deputados a pensar e redigir os projectos de lei sobre animais de companhia. São a primeira dupla da série de Verão da SÁBADO "Paixões Partilhadas".



Como é que o Paisa e a Dita chegaram às vossas famílias?

Cristóvão Norte (CN): O Paisa vivia em Faro. Ele às vezes uiva muito quando passam ambulâncias. E eu estabeleci uma relação que pode querer dizer que ele foi abandonado por alguém que adoeceu ou morreu. Não sei se é assim, se não. Uma associação pôs um anúncio no Facebook com fotografias dele. E eu decidi escrever que o ia adoptar. Sempre tive cães. O meu outro cão já estava em Faro com os meus pais e eu sentia falta de uma companhia.



Pedro Delgado Alves (PDA): Tínhamos jantado em casa dos meus pais. Estava um cão a tentar entrar no prédio. Ainda lhe demos jantar. Parecia que tinha fome. Fomos para casa, mas ficámos com a ideia a massacrar: será que o cão está perdido ou não? Ligámos para o canil na Amadora. E, de facto, estava lá um com a descrição da Dita. Pensávamos que era um cão. Ia ser um Cash. Esperámos os dois dias, que é o período que os canis têm para verificar se tinha tutor. E lá fomos buscá-la. Eu nunca tinha tido cão porque onde vivia com os meus pais não era muito prático.



