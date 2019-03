Um homem suspeito de um crime de violência doméstica foi colocado em prisão preventiva depois de não ter cumprido as ordens de restrição que lhe tinham sido colocadas em novembro do ano passado.

Segundo a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa, "fortemente indiciado" por agressões à sua companheira, e depois de ser presente a juiz pela primeira vez, o homem ficou proibido de "contactar por qualquer meio e forma, com a ofendida, de se aproximar da sua residência e do seu local de trabalho numa distância inferior a 500 metros" e ficou obrigado "a apresentar-se semanalmente, aos sábados, no posto policial da área da sua residência". As autoridades consideraram que havia perigo "de continuação da atividade criminosa, perturbação do inquérito e perturbação da ordem e tranquilidade públicas".

Ao não cumprir as medidas de coação as mesmas foram revistas e, a 6 de março, o suspeito foi a novo interrogatório onde lhe foi aplicada "prisão preventiva".



Outro suspeito de violência doméstica em prisão preventiva

Prisão preventiva foi a medida de coação igualmente aplicada a um homem detido no início do mês de março e "fortemente indiciado pela prática de três crimes de violência doméstica".