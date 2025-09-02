Grupo de cidadãos guineenses retidos no aeroporto de Lisboa foi autorizado a entrar em Portugal, com a exceção de um.

Edição de 26 de agosto a 1 de setembro

O grupo de cidadãos guineenses retidos no aeroporto de Lisboa foi autorizado a entrar em Portugal, após comprovada a sua inscrição no ensino superior português, com a exceção de um, que será repatriado, anunciou esta terça-feira a PSP.



Guineenses autorizados a entrar em Portugal após prova de inscrição no ensino superior MIGUEL A. LOPES/LUSA_EPA

Em comunicado, a direção nacional da PSP informou que a análise dos processos dos 34 cidadãos que estavam retidos no aeroporto foi concluída, tendo sido confirmado que estes “se encontram inscritos em instituições de ensino superior portuguesas, informação à qual a PSP só teve acesso depois dos pedidos de reapreciação”.

Com a exceção de um caso, “em que não estavam reunidos os pressupostos legais necessários”, foi autorizada a entrada em território nacional de todos os cidadãos abrangidos.

Os cidadãos obtiveram o visto de estudante ainda na Guiné-Bissau e pelos serviços consulares de Portugal, mas quando chegaram a Lisboa, no controlo fronteiriço, foi-lhes solicitada a apresentação de mais documentos.

Entre os documentos solicitados constava a inscrição no ensino superior português, motivo que estes guineenses apresentaram para irem para Portugal.

As listas publicadas pela Direção-Geral do Ensino Superior (DGES), com o nome dos visados, demonstraram que estes estavam inscritos no ensino superior de Portugal, assegurando assim a entrada no país.