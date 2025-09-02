Utentes vão receber SMS quando tempo para cirurgia for ultrapassado no SNS

Novo sistema para reencaminhar doentes à espera de cirurgia começa a ser testado a 15 de setembro em três hospitais do País.
Os utentes que estejam inscritos para cirurgia e que não tenham uma resposta atempada por parte de um hospital público vão receber um SMS onde poderão escolher dirigirem-se a uma unidade de saúde privada, refere esta terça-feira o Jornal de Notícias. Até aqui essa comunicação era feita ao utente por carta. Esta alteração faz parte do novo Sistema Nacional de Acesso a Consultas e Cirurgias (SINACC), substituindo o SIGIC (Sistema Integrado de Gestão de Inscritos para Cirurgia).
Cirurgia
Por enquanto, a medida vai ser testada em três unidades de saúde, a partir de 15 de setembro, mas o objetivo é que este novo sistema esteja totalmente implementado entre novembro e dezembro deste ano. Segundo o JN, haverá dois níveis de prioridade na lista de espera: um para casos urgentes e outro para casos normais. Os tempos máximos de espera também serão revistos em relação aos que constam do SIGIC e divulgados brevemente em portaria.
Os hospitais onde vai decorrer esta fase piloto são o IPO de Lisboa, a ULS de Coimbra e a ULS do Alto Ave (Guimarães).
O presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares, Xavier Barreto, deixa, no entanto, um alerta. "O setor privado pode estabelecer convenções e dizer que está disponível para operar apenas os doentes que lhe interessa."
Já a coordenadora do grupo de trabalho responsável pelo desenvolvimento do SINACC, Joana Mourão, afirma que o novo sistema "não vai beneficiar mais os privados".
