Proteção Civil registou hoje 23 ocorrências de fogo com dois incêndios ainda por controlar

Incêndios de Ribeira de Pena e Moimenta da Beira são os que registam maior preocupação.
A Proteção Civil registava esta manhã 23 ocorrências de fogo, com 995 operacionais no terreno, destacando-se os incêndios em Ribeira de Pena e Moimenta da Beira.
Incêndio em Vila Pouca de AguiarPEDRO SARMENTO COSTA/LUSA
Em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, a expectativa é de que o incêndio esteja este sábado controlado. Segundo disse à Lusa Bruno Sarmento segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio tem zonas de "difícil acesso", mas espera a entrada de quatro meios aéreos durante a manhã e conta "que fique dominado". Combatem este incêndio 251 operacionais.
Quanto a Moimenta da Beira, as informações recolhidas pela Lusa junto de fontes no terreno apontam para que se mantenha ativo, com duas frentes. A Lusa tentou contactar o Comando sub-regional do Douro, mas ainda não foi possível. Estão 322 operacionais a combater este fogo, que conta ainda com cinco meios aéreos.
No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, quarta-feira, o nível de prontidão especial mantém-se em três, numa escala de quatro, mas o comandante nacional de emergência e proteção civil, Mário Silvestre, adiantou esta sexta-feira, que, face à análise das "condições meteorológicas previstas para os próximos dias", a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC] irá "elevar o estado de prontidão especial" do dispositivo de combate a incêndios "para nível quatro a partir do próximo dia 10 [domingo]".
O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00:00 de domingo prolongar-se-á até às 23:59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.
