Sábado – Pense por si

Portugal

Seguir tema: Incêndios

Proteção Civil registou hoje 23 ocorrências de fogo com dois incêndios ainda por controlar

Lusa 09 de agosto de 2025 às 10:23
As mais lidas

Incêndios de Ribeira de Pena e Moimenta da Beira são os que registam maior preocupação.

A Proteção Civil registava esta manhã 23 ocorrências de fogo, com 995 operacionais no terreno, destacando-se os incêndios em Ribeira de Pena e Moimenta da Beira.

Incêndio em Vila Pouca de Aguiar
Incêndio em Vila Pouca de Aguiar PEDRO SARMENTO COSTA/LUSA

Em Ribeira de Pena, distrito de Vila Real, a expectativa é de que o incêndio esteja este sábado controlado. Segundo disse à Lusa Bruno Sarmento segundo comandante sub-regional do Alto Tâmega e Barroso, o incêndio tem zonas de "difícil acesso", mas espera a entrada de quatro meios aéreos durante a manhã e conta "que fique dominado". Combatem este incêndio 251 operacionais.

Quanto a Moimenta da Beira, as informações recolhidas pela Lusa junto de fontes no terreno apontam para que se mantenha ativo, com duas frentes. A Lusa tentou contactar o Comando sub-regional do Douro, mas ainda não foi possível. Estão 322 operacionais a combater este fogo, que conta ainda com cinco meios aéreos.

No âmbito da declaração de situação de alerta, prolongada até dia 13, quarta-feira, o nível de prontidão especial mantém-se em três, numa escala de quatro, mas o comandante nacional de emergência e proteção civil, Mário Silvestre, adiantou esta sexta-feira, que, face à análise das "condições meteorológicas previstas para os próximos dias", a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil [ANEPC] irá "elevar o estado de prontidão especial" do dispositivo de combate a incêndios "para nível quatro a partir do próximo dia 10 [domingo]".

O aumento do estado de prontidão para o nível máximo a partir das 00:00 de domingo prolongar-se-á até às 23:59 de dia 12, com vista ao reforço de pré-posicionamento de meios face à previsão de uma "complexidade significativa" das condições meteorológicas nesse período, explicou o comandante nacional da ANEPC.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Previsão meteorológica Incêndios Alerta meteorológico Ribeira de Pena Moimenta da Beira Barroso Alto Tâmega Bruno Sarmento
Investigação
Opinião Ver mais
Margarida Reis
Margarida Reis
Ajuizando

Naufrágio da civilização

"O afundamento deles não começou no Canal; começou quando deixaram as suas casas. Talvez até tenha começado no dia em que se lhes meteu na cabeça a ideia de que tudo seria melhor noutro lugar, quando começaram a querer supermercados e abonos de família".

Menu shortcuts

Proteção Civil registou hoje 23 ocorrências de fogo com dois incêndios ainda por controlar