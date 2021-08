DGS recomenda proteção contra temperaturas elevadas

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou hoje à população que tome medidas de proteção contra o calor, face à previsão de subida das temperaturas, em especial doentes crónicos, grávidas, crianças, idosos e pessoas com mobilidade reduzida.



Cofina Media

Para enfrentar o calor intenso previsto, a DGS recomenda o aumento da ingestão de água ou sumos de fruta natural, mesmo quando não de tenha sede, e evitar o consumo de bebidas alcoólicas.

Na recomendação publicada no seu ‘site’, a DGS aconselha a população a fazer refeições frias e leves e comer "mais vezes ao dia" e a utilizar roupa larga, que cubra a maior parte do corpo, chapéu de abas largas e óculos de sol.

Evitar a exposição direta ao sol, principalmente entre as 11:00 e as 17:00, manter-se em ambientes frescos arejados, pelo menos duas a três horas por dia, utilizar protetor solar com fator igual ou superior a 30 e evitar atividades que exijam "grandes esforços físicos", nomeadamente desportivas e de lazer no exterior, são outros conselhos da autoridade de saúde.

Para quem trabalha no exterior, a DGS recomenda que se hidratem frequentemente e se protejam com roupa larga e chapéu e apela para que trabalhem acompanhados, porque em situações de calor extremo poderão ficar confusos ou perder a consciência.

Já para quem tem de viajar de carro, o conselho é escolher as horas de menor calor e não permanecer dentro de viaturas estacionadas e expostas ao sol.

A DGS apela ainda para quem tem familiares idosos ou conheçam pessoas que vivam isoladas para as contactar e assegurar a sua correta hidratação e permanência em ambiente fresco e arejado;

"Se é doente crónico ou está sujeito a terapêuticas e/ou dietas especificas, siga as recomendações do seu médico assistente ou do Centro de Contacto do SNS 24: 808 24 24 24", refere a DGS, recordando ainda a importância de as pessoas usarem sempre máscara e manter a distância física no caso de estar num espaço público climatizado.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou hoje 12 distritos de Portugal continental em aviso amarelo devido ao calor e cinco deles vão passar a aviso laranja na sexta-feira.

Segundo o IPMA, Bragança, Évora, Faro, Vila Real, Setúbal, Santarém e Lisboa vão estar sob aviso amarelo até às 16:00 de sábado.

Nos distritos de Beja, Castelo Branco, Portalegre e Braga, o aviso amarelo dura até às 12 de sexta-feira, passando depois para aviso laranja até às 17:00 de domingo, enquanto na Guarda, o aviso será apenas até às 18:00 de sábado.

Também a ilha da Madeira vão estar com aviso amarelo devido às temperaturas elevadas a partir de sexta-feira e até domingo.

Na quarta-feira, a Proteção Civil colocou cinco distritos do interior norte, centro e sul em alerta laranja no próximo fim de semana, devido ao risco de incêndio potenciado pelas condições meteorológicas previstas.