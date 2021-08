Covid-19. Vacinas dadas a 980 pessoas no Queimódromo no Porto podem ficar nulas

O coordenador da task-force da vacinação contra a covid-19, vice-almirante Gouveia e Melo, avançou esta quinta-feira que foram afetadas 980 pessoas pela "falha na cadeia de frio" no centro de vacinação do Queimódromo do Porto, que levou à suspensão do local de vacinação.



Gouveia e Melo Lusa

Em declarações aos jornalistas, Gouveia e Melo disse que estas pessoas poderão ver o "ato vacinal nulo", referindo que estas foram vacinadas com o imunizante da Pfizer e da Janssen.

"Através do Infarmed, estamos a aplicar um protocolo que vai medir a evolução do resultado da vacina", disse, acrescentando que vai depender "dos anticorpos detetados", porque "podem continuar ativas".

Os 980 utentes afetados serão contactados pelas entidades de saúde esta sexta e sábado, dias 9 e 10 de agosto, para a avaliação da eficácia das vacinas inoculadas. Ainda assim, em comunicado esta quinta-feira, a task-force esclarece que, dadas as características das vacinas contra a covid-19, "não é expectável que a falha ocorrida no processo de conservação tenha impacto na saúde dos utentes".

Quanto às pessoas que tinham agendado a vacinação para este centro nesta quinta-feira ou nos próximos dias, serão encaminhados para outros centros de vacinação próximos.