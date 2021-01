Venda de aquecedores chega a triplicar devido ao tempo frio

O tempo frio fez disparar a procura de aparelhos de aquecimento nas grandes superfícies e nas lojas especializadas, com as vendas a triplicarem nos últimos dias, adiantaram à Lusa a Auchan, Jerónimo Martins e Worten.Nos supermercados e hipermercados Pingo Doce a procura "acentuou-se desde dezembro", mas, só na última semana, as vendas triplicaram face ao período homólogo, adiantou a Jerónimo Martins, em resposta à agência Lusa.A Auchan, por sua vez, registou um aumento na ordem de 150%, em comparação com o mesmo período do ano passado, no que se refere aos clientes que compraram este produtos, cujas vendas cresceram 120%.Por produto, os que registaram maior crescimento foram os aquecedores cerâmicos, irradiadores a óleo e aquecedores elétricos, precisou a Auchan.Já nas lojas Worten, do grupo Sonae, a descida das temperaturas fez triplicar as vendas de aquecedores, entre 24 de dezembro e 04 de janeiro, estando garantido o "’stock’ necessário" para responder a esta procura.O tempo frio vai continuar pelo menos até ao final da semana em especial nas regiões do interior norte e centro onde as temperaturas mínimas podem chegar aos seis graus negativos, segundo adiantou a meteorologista Maria João Frada, em declarações à Lusa na terça-feira.No mesmo dia, a Proteção Civil emitiu um aviso à população devido à previsão de frio, chuva e vento, recomendando que sejam tomadas medidas de prevenção e especial atenção ao uso de equipamentos de combustão.