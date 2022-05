116 professores colocados dos cinco mil que o Governo espera de volta

03 de maio Sofia Oliveira com Leonor Riso

04 de maio Débora Calheiros com Leonor Riso

As mais lidas

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Cofina Media, S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Cofina Media, S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Cofina .

Às Sextas-Feiras não perca as notícias mais lidas da semana

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

Foram ontem colocados 116 professores nas escolas, que tinham sido afastados dos concursos durante este ano letivo, segundo avançou o jornal Público.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Estes professores, assim como outros cinco mil, podem voltar a concorrer, na sequência do levantamento das penalizações - medida que foi tomada pelo Ministério da Educação, devido à falta de docentes nas escolas.O ministro da Educação, João Costa, revelou no dia 6 de maio que, através da aplicação destas medidas de "urgência", menos 6600 alunos vão estar sem professores durante a próxima semana. No mês passado seriam cerca de 20 mil estudantes sem docentes.