Antigos políticos acumulam pensões de reforma

O antigo presidente da Assembleia da República, Eduardo Ferro Rodrigues, assim como Jorge Lacão, antigo deputado do PS, e Manuel Correia de Jesus, antigo deputado do PSD, fazem parte dos ex-políticos que acumulam pensões de reforma, avançou o Correio da Manhã.







Eduardo Ferro Rodrigues João Miguel Rodrigues / Correio da Manhã

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos pensões reforma vitalício suve

Estas reformas existem através dos descontos que fizeram com base no salário, com subvenções mensais vitalícias, para as quais não fizeram contribuições financeiras.Jorge Lacão terá sido o último a aposentar-se e recebe uma pensão no valor de 7246 euros brutos.