As autoridades portuguesas não acreditam que Bruckner tenha agido sozinho. Um assalto ocorrido seis meses depois a poucos quilómetros da Praia da Luz partilha vários pontos em comum com o desaparecimento da criança,

Investigação SÁBADO. Álibi do único suspeito no desaparecimento de Maddeleine McCann não se confirma

Christian Bruckner é o principal suspeito do desaparecimento de Maddeleine McCann, a criança inglesa que desapareceu misteriosamente a 6 de maio de 2007, na Praia da Luz, no Algarve. Mas as autoridades portuguesas duvidam que tenha agido sozinho e o seu álibi não tem alicerces fortes. O Investigação SÁBADO esteve na Alemanha no 15º aniversário do desaparecimento da criança inglesa.