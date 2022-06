Eutanásia volta a ser votada no Parlamento. É desta?

A despenalização da eutanásia volta esta quinta-feira a ser discutida no Parlamento, sete meses depois do último debate. Em cima da mesa há quatro projetos - do Bloco de Esquerda, do Partido Socialista, do PAN e da Iniciativa Liberal - que podem ser aprovados ou chumbados pelos deputados mas, com a maioria do PS, o mais expectável é que pelo menos um deles receba luz verde.