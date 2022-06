10 de Junho: "Sem o povo não teria havido o Portugal que temos"

"Portugueses, a unir tudo isto, sempre o povo português"

Marcelo escolhe o povo como o elogiado e o centro do seu discurso. "Celebramos este ano dois séculos desse passo fundamental, da primeira Constituição."



Mas também passam dois séculos do começo do fim do nosso império. Com a independência do Brasil. "Criando reencontros fraternos, como foi a nossa imigração, e mais tarde a imparável emigração brasileira dos anos 90 até hoje."



Do Brasil, Marcelo salta para a independência de Timor, no final do século XX. Lembrando que os portugueses estiveram também aí em jubilo pelo referendo, e chorando os massacres. "Duas décadas depois, celebramos com os nossos irmãos, essa independência."



""Portugueses, a unir tudo isto, sempre o povo português."