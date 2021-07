PS quer vilas com mais de 7.500 eleitores a passar a cidades

A proposta do PS repõe um regime que foi “inadvertidamente” revogado em 2012. Reduz o número de eleitores necessários para passar a cidade e inclui requisitos novos, que espelham as novas realidades. Discussão só depois das autárquicas.

Para poderem ser elevadas a cidade, as localidades que hoje em dia tenham estatuto de vila – e há 581 nessa situação – terão de ter pelo menos 7.500 eleitores "em aglomerado populacional contínuo". A proposta é do PS, e já foi entregue no Parlamento, no âmbito de um projeto de uma nova lei-quadro da atribuição da categoria das povoações. O diploma anterior, que regulou esta matéria até 2012, estabelecia um limiar mínimo de 8.000 eleitores. Já para a passagem de povoação a vila, o número deverá manter-se o mesmo: pelo menos 3.000 eleitores.