Rui Rio suspende a democracia

Rui Rio não pára de nos surpreender. A ideia de que fazer uma campanha interna pela liderança do PSD seria prejudicial à sua ação enquanto líder da oposição ao governo do PS é verdadeiramente insólita. A proclamação de que se dedica em exclusivo a fazer oposição e, por isso, não está para ir a debates com Paulo Rangel é tributária de uma conceção minimalista do que é a essência da própria democracia. Para lá de confirmar na perceção pública a ideia de que, até aqui, verdadeiramente não andou muito empenhado no combate ao Governo.