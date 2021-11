Onde está a alternativa a Costa?

Ao fim de seis anos de Governo, dos erros indesculpáveis de alguns ministros, de uma arrogância, por vezes, insuportável, do cartão amarelo das últimas autárquicas que foi o resultado em Lisboa, António Costa parte para a presente campanha eleitoral com uma poderosa vantagem sobre os seus concorrentes. Parte na condição de vítima e isso, como se sabe, outorga prestígio, fomenta o reconhecimento colectivo, garante uma espécie de inocência que resiste a toda a dúvida razoável. Ser vítima transporta a heroicidade do nosso tempo, como nos diz o filósofo Daniele Giglioli, estudioso do que poderia considerar-se a ideologia da vítima na sociedade contemporânea. Na verdade, nem precisamos de Giglioli para perceber que, tantas vezes, não somos, essencialmente, o que fazemos, mas sim o que sofremos, o que podemos perder ou o que efectivamente nos tiram.



A política, mais do que a sociedade, está dividida em vítimas e culpados e os primeiros têm sempre um prestígio social esmagador face aos segundos. No caso da presente crise, as narrativas que logo saíram do chumbo do Orçamento são claras. A primeira: António Costa e o PS são vítimas dos seus velhos aliados, PCP e BE, que lhes recusaram o orçamento mais à esquerda e mais redistributivo de sempre. Por muito objectivas que sejam as críticas feitas por BE e PCP ao PS, em matéria de boa-fé negocial e ausência de vontade política, dificilmente conseguirão contrariar a vitimização socialista.



A segunda narrativa: o vazio de valores e propostas que se vive à direita, a que os próprios líderes deram um verdadeiro reconhecimento notarial, ao caírem numa vertigem de canibalismo aparelhístico, que projecta um alarme inusitado nos eleitores.