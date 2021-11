Novos casos, velha corrupção

A convergência entre um novo ciclo de desinvestimento em estruturas do Ministério Público, como o DCIAP, e outro caso de corrupção que atinge um dos mais importantes poderes do Estado, as Forças Armadas, volta a desmentir os que defendem que este crime é, mais ou menos, uma irrelevância em Portugal. Os negacionistas da corrupção endémica, fortemente instalados nos partidos centrais do exercício do poder, como o PS e o PSD, voltam a sofrer um forte revés com a investigação à tropa de elite que andou em missões internacionais, em nome do Estado português, a traficar diamantes e droga.



Ao contrário do que têm defendido as visões mínimas do que deve ser uma estratégia nacional de combate ao crime económico, a corrupção instalou-se em Portugal com tal opacidade que, nas últimas duas décadas, não foi raro ver no debate político e mediático incompreensíveis (e irresponsáveis) discursos sobre a sua inexistência. Por cá, as elites de toda a espécie negam que exista corrupção como alguns partidos italianos, em particular a Democracia Cristã, o PSI de Craxi e o próprio Vaticano negaram a existência da máfia, pelo menos até finais dos anos 80. Os políticos agarraram-se à verdade formal da fraca estatística do crime de corrupção para nada fazerem.



A primeira radiografia de cariz científico sobre a corrupção em Portugal só foi feita em 2010 por uma equipa do Instituto de Ciências Sociais (ICS), com base num modelo de trabalho seguido em mais de 25 países. Os portugueses evidenciavam, já aí, uma forte perceção sobre a corrupção - 97% diziam que esse é um problema grave no País - e desde esse momento que todos os estudos convergem num ponto: falta uma estratégia anticorrupção e, consequentemente, resultados da justiça na repressão deste crime. Já agora, não será a dita estratégia nacional anticorrupção deste governo em fim de ciclo, liderada pela ministra Francisca Van Dunen, que dará passos significativos nesta matéria. De que adianta, afinal, proclamar boas intenções quando se retiram meios financeiros a quem tem a responsabilidade de combater o crime económico, como é o caso do MP e da PJ? Porque é que, afinal, ao fim de 30 anos, ainda andamos a discutir a falta de meios periciais do Núcleo de Assessoria Técnica da Procuradoria-Geral da República? Simplesmente porque não há vontade política de construir um modelo coerente entre a lei e os meios. Ciclicamente, têm-se feito as leis e cativados os meios.