Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
02 de junho de 2026 às 23:00

O medo na academia, o espelho de um país

A democracia portuguesa é liberal, mas no dia a dia muitas pessoas vivem em micro “regimes” iliberais. As universidades portuguesas são um exemplo.

Nos últimos anos tenho na SÁBADO sobre os bastidores das portuguesas. O objeto vai variando - , assédio institucional, , favorecimentos, dos críticos, etc. -, mas a dureza do ambiente académico nunca deixou de me surpreender. Um professor citou-me uma vez uma boutade de Henry Kissinger para me ajudar a perceber: “The reason that university politics is so vicious is because the stakes are so small”, algo como “a razão pela qual a política dentro das universidades é tão perversa é porque o que está em causa é tão pequeno”.

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