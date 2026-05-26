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Portugal

Faculdade de Desporto do Porto: pressões sobre estudantes e isolamento das vozes críticas

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes 07:09

A perpetuação dos mesmos professores nos órgãos de gestão da FADEUP, a Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, corre em paralelo com intimidações a alunos críticos da direção, isolamento académico de docentes discordantes e dúvidas sobre dinheiros.

O carro alegórico que os finalistas da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto (FADEUP) levaram em maio ao cortejo da Queima das Fitas foi fora do habitual: na lateral colaram dois painéis satíricos sobre a gestão da faculdade. O material foi tirado de uma peça da TVI que revelou uma série de gastos do diretor António Manuel Fonseca, incluindo em peças da Vista Alegre e na adjudicação direta de uma escultura a um irmão, enquanto as instalações da faculdade se degradam há anos. “Condições? Não. Vistas Alegres”, lia-se no carro. A contestação não passou despercebida - e desembocou em pressão sobre os alunos.

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