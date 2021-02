Os pupilos da senhora reitora

Sessenta anos é uma idade invulgar para terminar a solitária travessia no deserto que é um doutoramento – mas foi com essa idade que Maria Luísa Araújo defendeu com sucesso, no verão de 2015, a sua tese sobre educação para adultos. A doutoranda fizera a maior parte da carreira no Banco de Portugal e chegara tarde ao mundo das políticas públicas, pela mão de uma amiga: Maria de Lurdes Rodrigues, a ministra de quem foi adjunta no primeiro governo de José Sócrates.



"À Lurdes, que me abriu as portas para os mundos das Políticas Públicas e da Educação e que inspirou esta jornada ‘tardia’ pelo caminho da investigação", lê-se na secção de agradecimentos da tese feita no ISCTE, em Lisboa. Mas Maria de Lurdes Rodrigues, catedrática do ISCTE, foi mais do que uma inspiração: foi, também, um dos cinco membros do júri da tese, a qual analisava políticas das quais foi protagonista, como o programa Novas Oportunidades.

Quando três anos mais tarde se tornou na primeira mulher a ser eleita reitora do ISCTE, Maria de Lurdes Rodrigues levou para chefe de gabinete Maria Luísa Araújo – esta estava há alguns meses como adjunta no gabinete do secretário de Estado do Emprego, Miguel Cabrita, professor e investigador no ISCTE. Os maridos das duas são amigos de longa data, do tempo da juventude em Angola – Rui Pena Pires, companheiro de Maria de Lurdes, catedrático com longa carreira no ISCTE, de que foi vice-reitor, e membro do secretariado do PS; António Costa e Silva, casado com Maria Luísa, é gestor experiente no negócio do petróleo e gás, e foi convidado pelo primeiro-ministro António Costa para desenhar uma estratégia para o programa de reformas do país nos próximos dez anos. Costa e Silva foi em 2009 um dos cinco membros do primeiro conselho de curadores da Fundação ISCTE, órgão importante no regime fundacional que controla aquele centro universitário, posição que ocupou durante oito anos.