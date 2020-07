NovaSBE: Amigos, amigos, opiniões à parte

No início de maio, o Conselho de Restrito de Catedráticos da Nova SBE, que reúne os professores sénior da principal faculdade de economia e gestão do país, tomou uma decisão inédita: os professores que escrevem colunas de opinião e que intervêm nos media não podem assinar com o nome da faculdade de que são membros se estiverem a dar a sua opinião.



A decisão foi filtrada depois para o Conselho Restrito de Associados e Catedráticos, onde estão mais docentes, mas com uma opção: fica a cargo de cada professor o juízo sobre se estão a divulgar conhecimento científico, podendo aí assinar com o nome da faculdade, ou se estão apenas a dar a sua opinião. Com a instrução, a direção da faculdade quer afastar a marca da Nova SBE de opiniões geradoras de polémica ou de críticas a empresas privadas, algumas delas mecenas da faculdade.



Na reunião houve reparos de alguns professores à projeção dada pelas redes sociais da faculdade a uma professora, Susana Peralta, que tem ganho mediatismo no último ano e cujas opiniões no "Público" visam frequentemente o governo e empresas, como a EDP, a Galp ou o Novo Banco.









