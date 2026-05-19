Sábado – Pense por si

Bruno Faria Lopes
Bruno Faria Lopes Jornalista
19 de maio de 2026 às 23:00

Uma reviravolta histórica no anúncio a um carro

O elo oculto entre a viagem incrível do lorde George Macartney à China, em 1793, e o anúncio em que o ator britânico Daniel Craig promove um carro chinês de luxo.

Quando há dias vi o ator britânico Daniel Craig promover uma marca de carros elétricos de luxo da chinesa BYD - conduzindo o bólide em Londres e no countryside inglês - lembrei-me da incrível viagem de lorde Macartney à China e de uma banda de que gosto, os Suede.

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