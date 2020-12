Quando Ken Waltz entrou no recém-fundado Institute of War and Peace Studies da Universidade de Columbia, para conversar com o seu supervisor sobre o tema da sua tese de doutoramento em política externa norte-americana, "Superpower Fox" (alcunha que Bill Fox granjeou por ter cunhado o conceito no seu livro de 1944) respondeu-lhe: "it's better if you study world politics" (epá! estuda, mas é, política mundial!).Waltz ficou intrigado e assim fez. Na sua tese iria desenvolver três níveis de análise, ou imagens como ele lhe acabaria por chamar, para compreender a política mundial: os níveis individual, estatal e sistémico. Waltz publicaria o seu livro Man, State and War em 1954, obra fundamental para o estudo das relações internacionais nos últimos 70 anos.Este episódio sucedeu no começo da Guerra Fria, quando os EUA sedimentavam uma hegemonia global, em preparação desde o início do séc. XX, "o século Americano". O presidente Theodore Roosevelt tinha encerrado a doutrina Monroe ao expulsar os espanhóis do hemisfério americano. As visões e ambições deixavam de ser regionais e passariam a globais.Na arquitetura de poder interno, os Negócios Estrangeiros (State Department) deixavam paulatinamente de ser os únicos responsáveis pela projeção do smart power americano no mundo, sendo atribuído crescente protagonismo aos militares. Aquilo que se qualificaria, em 1947, de uma política de segurança nacional.Por outro lado, a procura de respostas sobre a futura política externa norte-americana em torno da figura presidencial, por muito imperial que aparente, afigura-se, sempre, limitativa, pois o poder, na arena internacional, não se exerce no vácuo e a democracia americana é pluralista, existindo uma competição institucional por orçamentos, missões e visões do papel dos EUA no mundo.Os constrangimentos são evidentes. Mas a mera eleição de Joseph R. Biden Jr. como presidente dos EUA é benéfica para a imagem do país no mundo, gerando uma empatia estratégica automática em relação a Washington.A missão do presidente Joe Biden é interna, a sua eleição deve-se, acima de tudo, às circunstâncias especiais que os EUA atravessam, provocadas pelos impactos da pandemia de COVID-19. Todavia, Biden poderá ter na formulação da política externa uma alavanca para gerar consensos em Washington e criar o espírito e o modo de condução bipartidária, tão caro ao sistema político americano.Biden não é um ilustrado em termos de política internacional e não possuí as capacidades analíticas geopolíticas de Barack Obama. A arena internacional não será a sua praia, indo abrir o porto seguro da burocracia de Foggy Bottom à incestuosa elite do foreign policy establisment americano.Contudo, Biden não deverá esquecer a sua experiência como Vice-Presidente. Biden tinha razão ao criticar as decisões de Obama e de Hillary Clinton dos EUA reforçarem o seu contingente militar, com mais 30 mil tropas, no Afeganistão (2009) e de intervirem militarmente na Líbia (2011). Uma visão realista e terra-a-terra será, muitas vezes, a melhor opção estratégica.Portanto, tudo é uma questão de liderança. O currículo internacional de Donald Trump, antes de conquistar a Casa Branca, estava farto de visitas a suites de hotel a poucas capitais europeias e asiáticas, afinal, zonas onde poderia estabelecer um franchise da Trump Tower.Trump chegou à Casa Branca sem possuir as condições mínimas de exercer o poder. Na verdade, nem tinha equipa constituída (de acordo com o The Plum Book o presidente tem à sua disposição no imediato 9000 lugares de nomeação na administração governamental).Rodeou-se de familiares, amigos pouco aceitáveis e "never Trumpers" (amigos de Peniche). Estes últimos eram, na sua maioria, generais, hábeis a compreender a persona presidencial, mas fracos na gestão dos problemas civis.Trump com áurea de grande negociador (deal breaker), desenvolveu uma política externa de oposição, desfazendo a maioria das decisões do seu antecessor, e por essa via, contentar a sua magra base eleitoral atenta aos assuntos internacionais.Obama tinha boas relações com a União Europeia e Canadá, Trump decidiu menosprezar esses espaços geopolíticos. Obama celebrou um "acordo nuclear" com o Irão, Trump saiu do acordo. Obama tinha relações tensas com Netanyahu, Trump fez-lhe as vontades. Obama pressionava a Coreia do Norte, Trump decidiu reunir com o líder da dinastia comunista. Obama pretendia um acordo comercial para a Ásia-Pacífico e era macio em relação à China, Trump decidiu exibir as garras da águia e não celebrar o acordo. Obama elegia as alterações climáticas com prioridade, Trump negava a sua existência.No Médio Oriente decidiu, já no final do seu mandato, e apenas para contrariar os generais, acelerar a retirada das tropas norte-americanas da Síria, Iraque e Afeganistão. A postura ofensiva em relação à Rússia soou a peça burlesca americana. Enquanto o resto do mundo nunca existiu para Trump, África, América Latina, Islão, etc.O padrão tornava-se evidente à medida que as promessas eleitorais foram cumpridas. Análises compassivas caracterizam as opções estratégicas de Trump como erráticas. Os resultados destes amuos e ímpetos foram praticamente nulos.O alegado não começara de novas guerras, era postura herdada da Administração Obama. Neste domínio, nem a prisão extraterritorial de Guantánamo conseguiu cerrar. Tendo também direito ao seu troféu na guerra contra o terrorismo com a caça de Abu Bakr Al-Baghdadi, no final de outubro de 2019.Talvez a sua iniciativa mais relevante tenha sido revigorar o Quad, uma aliança naval informal entre a India, Austrália, Japão e Estados Unidos, visando conter o expansionismo da China. Caraterizada, depreciativamente, por Pequim como a "NATO asiática". Contudo, foi particularmente relevante a manutenção da potência indiana na esfera de influência ocidental.Joe Biden tem uma leitura do mundo tipicamente americana, i. e., de alguém que habita um continente-ilha sem vizinhos. A sua campanha eleitoral não inspirou confiança nem galvanizou as massas apesar do resultado histórico.Contudo, é verdade que os norte-americanos não escolhem o seu presidente baseado em dotes literários e de oratória, muito menos em virtude das suas capacidades de análise geopolítica.A regra afiança que, após uma presidência Republicana, um presidente Democrata fica sempre bem na fotografia de conjunto. Os méritos são sempre imputados ao antecessor.Biden não irá envolver-se na Europa e muito menos com a União Europeia, ao contrário do que Bruxelas deseja. A recente descoberta da Internet na Europa como plataforma de cooperação transatlântica não irá resultar. Trata-se de duas visões contrapostas sobre a utilidade da tecnologia, a privacidade e a ética de negócios.Quanto à obsessão de Vladimir Putin com os EUA é um problema deste, e dos países da "Nova Europa", situação que Biden fará melhor em tratar no devido tom.As travessias políticas, jurisdicionais, comerciais e militares do século XXI deverão ser efetuadas através do Pacifico. O caminho de Washington para a Europa será efetuado via São Francisco, Califórnia. Será requerida uma habilidade especial aos eurocratas para que tal não se desenrole desta maneira. A única hipótese razoável de sucesso, será o eventual papel de centralidade de Berlim nesta relação bilateral, que para os americanos não é, nem nunca foi, especial. Acrescido do Reino Unido fora da UE.A projeção do poder da China irá absorver quase toda a atenção externa durante o mandato. Os corredores do poder e a rua K em Washington vão ficar saturados de discussões acerca das intenções, motivações e capacidades do Partido Comunista Chinês e do seu Exército.As retiradas de militares do Médio Oriente vão prosseguir. A razão do seu abrandamento deveu-se ao fracasso do regresso dos 110 mil militares que se encontravam no Iraque em 2011, que criou um vácuo de poder rapidamente preenchido pela militância da jihad global. Obama não pretendeu repetir o erro no Afeganistão, e ainda foi forçado a destacar novamente militares, em setembro de 2014, para o Iraque e o norte da Síria.O dilema da retirada militar do Médio Oriente é complexo. A título de exemplo, quando forem retirados os cerca de 2500 militares baseados (lily pads) no norte da Síria, o que irá suceder aos "aliados" curdos das Forças Democráticas da Síria? Qual o papel de Moscovo? Será que Ancara vai acelerar o repovoamento seletivo da fronteira turco-síria? Iremos ter novas vagas de refugiados, e não só, na Europa?Por fim, quando foram retiradas as tropas norte-americanas dos três teatros de operações regionais, será mais do que certa a expansão do "eixo de resistência" xiita liderado pelo Irão.O diálogo com Irão será reaberto sem problemas, mas também sem expectativas. Teerão necessita que os EUA deem um novo folgo à sua economia, para manter o regime teocrático. A elite clérigo-militar não está interessada em arranjar sarilhos que possam perigar o regime. Até porque está ciente de que o país não dispõe de capacidades militares para o fazer, correndo um elevado risco de descalabro, caso afronte diretamente os EUA ou o seu aliado Israel.Biden era Vice-Presidente quando foi lançado em 2010 o ciberataque stuxnet, talvez mais espetacular da era contemporânea, contra as centrifugadoras nucleares do Irão. Biden também estava na Casa Branca quando cinco cientistas nucleares iranianos foram assassinados nas ruas de Teerão (2010-12). Nenhum destes episódios impediu que em 2013, tivessem início em Omã as negociações secretas entre EUA e Irão acerca dos programas de energia nuclear e de misseis balísticos iranianos.A retirada dos EUA do Médio Oriente será bem mais problemática para Israel e a Arábia Saudita. O príncipe saudita MBS teve mesmo de comprar ao "deal breaker" em 2017, através de um meganegócio militar, a manutenção dos EUA na região nos próximos 10 anos.Em tempos de pandemia, as boas notícias são que Biden poderá assumir junto da Organização Mundial de Saúde a liderança norte-americana na distribuição gratuita de vacinas contra o COVID-19 no plano global. Aproveita o ensejo e demarca-se da anterior Administração, exerce um papel que a China teima em não ocupar e expões as fragilidades e promessas vãs da UE em termos de política externa.Os EUA já o fizeram num passado recente, quando George W. Bush desenvolveu a sua política africana através do combate à proliferação de doenças infetocontagiosas (SIDA, malária, etc.). Talvez também seja oportuno ajudar em termos de contraterrorismo os países africanos que se encontram em zonas críticas de expansão da jihad global. Em relação à América Latina, Biden pouco ou nada poderá fazer em relação aos narco-estados, violência e populismos de direita, mas principalmente de esquerda, que devastam o subcontinente.Até à Segunda Guerra Mundial, o discurso de despedida da presidência de George Washington era ensinado em todas as escolas secundárias norte-americanas como vacina contra as ambições hegemónicas futuras dos EUA e contra o intervencionismo político-militar do país em negócios estrangeiros que não lhe diziam respeito.Se Trump realizar, como é tradição, um discurso de despedida, este deverá conter os habituais amuos e remoques, que tanto nos divertiram, mas que infligiram danos sérios à democracia americana. Tal significa que Joe Biden terá como tarefa reunir a nação e reinventar o liberalismo americano, tudo indique que este seja o sentimento geral no país. Um papel muito semelhante aquele desempenhado por Obama (e antecessores), puxar os extremos ao centro, gerar forças centrípetas e tentar reconstruir a concórdia liberal.O combate à pandemia, a recuperação da economia, procura de justiça racial e social e o combate às alterações climáticas estão no topo da agenda governativa do novo presidente. A América no mundo não será prioridade.Contudo, a constante tensão entre elitismo e as vozes populares tem um lugar especial, também na política externa. Os EUA são talvez dos poucos países do mundo onde o debate sobre atuação do governo na cena internacional pode valer alguns votos nas próximas eleições e com certeza tem o seu público informado e atento.Também são das poucas potências mundiais produtoras e difusoras de poder, a maioria dos países são meros consumidores e recetores da distribuição do poder na arena internacional. O multilateralismo permanece uma ilusão geopolítica num do mundo de "elefantes e esquilos" (Fox, The Super-Powers, 1944), apesar do esforço da ordem jurídica liberal.Desde a publicação, em 1988, do livro de Paul Kennedy, The Rise and Fall of The Great Powers, que estamos a aguardar o declínio irreversível dos EUA no palco internacional. A nova natureza do poder internacional, que vai muto além do poder económico e militar, bem como o espírito competitivo do liberalismo americano, não o permitiram. Nem o presidente mais desastroso da história da nação teve êxito na autodestruição. A democracia americana demonstrou resiliência e capacidade de adaptação aos olhos dos adversários.Segundo a tradição Federalista de John Quincy Adams, os EUA não devem ir para o estrangeiro caçar dragões, nem devem aspirar a "incutir nos outros uma vontade externa, excluindo a própria". O caminho com que Joe Biden se depara evidencia a necessidade de autoaperfeiçoamento e autocontrolo da democracia americana.Esta talvez seja a melhor arma que os EUA dispõem para alcançarem os seus objetivos numa arena internacional em transformação, em particular na contenção estratégica da ascensão sub-reptícia da China na política global.