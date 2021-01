Filadélfia, a cidade do "amor fraternal", é considerada a primeira sociedade liberal do mundo. Filósofos do Iluminismo francês, como Voltaire e Montesquieu, apesar de nunca terem visitado a cidade, consideravam que esta era a prova de que os cidadãos podiam ser livres, "sem senhores ou padres".A seita religiosa Sociedade dos Irmãos colocava em prática, na organização política da colónia, os princípios da tolerância e da liberdade religiosa. Enquanto na sua estrutura social promovia igualdade de sexos e o seu liberalismo cívico e económico gerava a commonwealth. A abundância de liberdade era benéfica, principalmente, tendo como comparação os antigos regimes do velho mundo.A descrição de Filadélfia enquanto utopia liberal foi mais longe. Afirmava-se que era possível aos cidadãos viverem em liberdade e em total segurança, sem os mecanismos opressores do estado. Na realidade, durante as primeiras décadas da vida da cidade (1682-1700), foram apenas registados 6 homicídios. O que significa que era uma sociedade pacífica, contrariando as apreciações negativas da natureza humana, que serviriam, no futuro, para justificar uma autoridade estatal intrusiva e até regimes políticos repressivos.A experiência liberal estava consumada, sendo este o modelo de organização política prescrito por todos aqueles que a visitavam ou estudavam. Claro que existe sempre uma sombra, existiu também no caso de Filadélfia, mas esse é o preço a pagar por uma sociedade livre e aberta que se autogoverna.O crime e a violência dispararam, a estruturas estatais opressivas foram implementadas. Confirmando que se os homens fossem anjos, não eram necessárias polícias (O Federalista nº 50). O sonho Americano sempre teve o seu lado negro.Hoje, a terra prometida parece estar comprometida consigo mesma, ao não conseguir dissipar ou mitigar as tendências e ameaças sinistras que pendem sobre a democracia. O presidente-eleito Joe Biden terá de encontrar instrumentos democráticos para combater as forças antidemocráticas a operar no seio do sistema político norte-americano.O Presidente Donald Trump (de acordo com o protocolo norte-americano será sempre tratado como Presidente) promete o despertar de forças e acontecimentos que irão moldar o futuro dos EUA. Provavelmente, para além de um canal televisivo e uma rede social, iremos assistir à criação de um novo partido político (que tal People’s Party) liderado pela família Trump.Trump disse adeus à presidência não com o tradicional "discurso de despedida", mas com uma rebelião de smart hicks, hillibillies e rednecks, que vieram atormentar e ensombrar o futuro da democracia mais antiga do mundo. Trump é uma espécie de city slicker a comandar os seus "solados digitais" (a expressão é do General Mike Flynn) da América profunda, que se sente enjeitada pela América urbana e cosmopolita.Talvez, o Partido Republicano tenha uma oportunidade para se recentrar e transformar no partido conservador de que os EUA necessitam. Trump foi apoiado pelas cúpulas partidárias para evitar o radicalismo do movimento Tea Party, com enorme presença na rebelião de 6 de janeiro (as suas bandeiras de Gadsden, amarelas com uma cascavel, eram as mais avistadas entre a parca multidão).A estratégia foi evitar a nomeação de Ted Cruz, como candidato republicano, e aguardar serenamente a derrota eleitoral de Trump. Resolvendo-se dois problemas de uma assentada. Má-sorte!Porém, o Donald Trump que entrou no palco para realizar o seu discurso de vitória em 2016, nervoso, incrédulo, quase humilde, ladeado pelo seu filho caçula, é bem diferente do Donald Trump vencido de 2020.Trump irá usar a sua nova persona e agitar a militância radical, convertida em devotos, até ao fim. Irá arregimentá-los e moldá-los aos seus interesses e, provavelmente, resgatá-los ao Partido Republicano.A América sucumbiu à cultura do medo. Medo do socialismo, medo das outras raças, medo do "estado vigilante", medo do outro, medo de Trump. Este promete suspense e cenas dos próximos capítulos aos seus soldados digitais, ávidos de ciberguerras. Biden e o liberalismo americano terão de encontrar respostas, embora infligir a perseguição nos outros não faça parte da natureza liberal.A presidência de Joe Biden poderá representar uma América pós-liberal. Com a presidência de Trump, o liberalismo transformou-se numa palavra sórdida, principalmente no plano interno, visto que no plano externo, em particular se pensarmos nas audiências europeias, para muitos já o era.Biden vai ter de fechar o fosso cultural e virtual que existe entre a América urbana e rural, uma América educada e outra alienada, uma América ainda carregada de preconceitos raciais, culturais e ideológicos, de que os próprios "labregos inteligentes" americanos se sentem vítimas.A necessidade de vigilância democrática, apregoada por Tocqueville, como garantia de uma democracia sã, enfrenta vários desafios, agora que o ciberespaço permite a confrontação direta entre interesses opostos.As redes sociais e as ligações online não solicitam mediação, verificando-se uma perda de controlo por parte dos órgãos de comunicação social e da academia, das igrejas e dos partidos políticos na construção da ordem social. As vozes iliberais nos EUA possuem agora palanques públicos que não existiam no passado.No começo de 2021, esparge o sentimento de fim de ciclo e de início de uma nova era. A América poderá ter atingido o pico do seu poder mundial. O principal desafio de Biden será inverter esta tendência ou transformar este sentimento e perceção globalizada. A elite nacional norte-americana terá que se libertar psicologicamente de Trump, mas evitar desprezar a trumplândia.A abundância de liberdade parece estar a terminar nos EUA, tal como o surgimento de oportunidades para todos. Depois surge a anarquia que, por sua vez, dará lugar à tirania. O pós liberalismo nos EUA só poderá significar a reconstrução e restauração do mundo liberal, no contexto da opressão e controlo tecnológico. Se Biden não conseguir efetuar este tour de force, o resultado não será a guerra civil, nem a ditadura, mas uma sociedade imersa num teatro político do absurdo.