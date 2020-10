A não ser que suceda uma hecatombe ou catástrofe sobrenatural, Joe Biden obterá uma vitória esmagadora sobre Donald Trump nas eleições presidenciais norte-americanas a realizar de hoje a uma semana.Trump foi sempre um presidente impopular ao longo de todo o seu mandato, tendo atingido o seu pico de popularidade no dia 1 de abril de 2020, com 45,8% de aprovação contra 49,7% de Joe Biden (os números doravante utilizados foram retirados do website FiveThirtyEight ). Nunca conseguindo alcançar a percentagem de 46% equivalente aos resultados eleitorais de 2016.A gradual subida de popularidade de Trump, durante o primeiro trimestre de 2020, está associada ao bom desempenho da economia norte-americana. Ao nível do desemprego, que tinha atingido os 3,5%, sendo este o valor mais baixo dos últimos 50 anos, e do bem-estar financeiro das famílias, que sentiam mais dinheiro no bolso do que um ano antes.Trump começava a absorver parte da confiança que emanava do bom desempenho, neste período, da economia americana. Neste quadro, seria muito difícil para Joe "o dorminhoco" ("sleepy Joe" uma das muitas alcunhas que Trump usa para apelidar Joe Biden) impedir a renovação do mandato do atual Presidente.Trump, de facto, tinha a perceção correta do rumo dos acontecimentos. Como escreveu Bruno Faria Lopes "até ao início da pandemia, a economia era o grande trunfo eleitoral de Trump". Somado aos êxitos de política externa, tais como, a decapitação da víbora iraniana, Qassem Suleimani, no início de janeiro, símbolo da crescente pressão exercida sobre o arqui-inimigo Irão, e à confrontação contra os "desmancha empregos" de Pequim, indiciavam que um resultado eleitoral positivo estaria quase garantido.Mas dois jóqueres mudaram o rumo dos acontecimentos, provocando danos irreparáveis na credibilidade de Trump. Primeiro, o surgimento da pandemia de COVID 19, que expôs a governação egotista e tragicómica de Trump, acarretando o consequente colapso da economia americana. Depois, a tonificação do movimento Black Lives Matter (criado em 2013), que apesar dos seus excessos, que Trump tentou aproveitar com recurso ao slogan "law and order" (saído de uma qualquer série televisiva e não de Nixon), evidenciou aos norte-americanos que Trump apenas governava para os seus aduladores.Ao contrário do que ficou a pairar, as sondagens referentes às eleições de 2016 foram bem conduzidas. Todas elas previram a vitória ao nível nacional de Hillary Clinton, o que viria a acontecer com uma margem de 3 milhões de votos.Todavia, as mesmas sondagens colocavam vários swing-states (estados indecisos, que tanto podem votar republicanos como democratas) com probabilidades de vitória para Donald Trump dentro das margens de erro dos respetivos cálculos dos inquéritos.Assim, o problema não foi das sondagens, foi da arrogância de Clinton que ignorou os estados com margens de erro que atribuíam uma probabilidade, leia-se possibilidade; de vitória para Trump.O trauma provocado pelos resultados eleitorais de 2016, entre a indústria das sondagens nos EUA, obrigaram ao aprimoramento dos métodos de sondagens para as eleições de 2020. Todas as empresas e especialistas em sondagens corrigiram e melhoraram um sistema altamente complexo e sofisticado (contornar a utilização do telefone fixo na era digital, combinar a idade com nível educacional, chegada de novos eleitores, etc.). Logo as sondagens de 2020 são ainda mais credíveis do que as de 2016.A vantagem de Biden sobre Trump tem-se mantido estável, entre os 8-10%, no cômputo geral, o que deverá significar uma vitória no dia das eleições. Apenas se a distância média descer abaixo dos 5%, tal poderá representar um sinal de alarme, como sucedeu no caso de Clinton. Até será provável que os democratas venham a vencer em estados que não são reconhecidos como o seu bastião eleitoral.Esta será a eleição como maior número de votantes na história Americana. Estão registados mais 6 milhões de eleitores do que em 2016. Até hoje, mais de 50 milhões de cidadãos já exerceram o seu direito de voto antecipado. Isto significará que o voto anti-Trump será bastante representativo, em especial com a mobilização das comunidades hispânicas e afro-americanas, normalmente mais alheadas dos atos eleitorais. Muita gente tem, agora, nos EUA, a preocupação que o seu vote conte, e que conte no sentido da mudança. A síndrome do voto envergonhado em Trump, muito pelo contrário, praticamente desapareceu da cena política americana.Trump nunca foi, nem nunca pretendeu ser, o presidente de todos os americanos. Sempre cultivou um facciosismo político, jamais se preocupando em expandir a sua base de apoio político, logo, de potenciais eleitores para uma reeleição.Pior ainda, a sua recente postura anti-presidencial chocou grande parte do eleitorado norte-americano. Trump tinha prometido em abril que as mortes por COVID 19 não ultrapassariam as 100 mil vítimas, quando à data, ultrapassam as 225 mil. Acresce que os problemas de saúde relacionados com o COVID 19 vieram para ficar e a potencial cura não surgirá no curto prazo, portanto um sistema de saúde mais abrangente irá ser necessário.Neste contexto social, Biden obterá, incluindo no Colégio Eleitoral, uma vitória convincente, que não dará margem para deslegitimações. A maioria no Senado deverá inverter-se a favor dos democratas e a maioria na Casa dos Representantes deverá aumentar.Contudo, sabemos de antemão que Trump alegará que as eleições foram fraudulentas e manipuladas (rigged), só assim se percebendo a sua derrota. Porém não haverá lugar a uma "guerra civil", porque a "casa americana" não está dividida em dois, como no passado, está esfrangalhada.Trump poderá pretender invalidar as eleições, mas não encontrará motivos políticos ou jurídicos. Mesmo se alguns dos seus devotos decidirem "pegar em armas" para o manter no poder, o mais provável é que Trump os desampare e, talvez, solicite asilo político a Moscovo, passando a ser vizinho de Snowden. Este cenário é mais provável do que a sua transformação em ditador. Ser um líder autoritário requer convicções fortes e energia férrea (e controlo do aparelho militar). Trump quer não ser incomodado pela justiça e jogar golfe.Estas últimas semanas de campanha de Trump têm sido realizadas em desespero de causa. A insistência numa desinformação caótica e altamente ofensiva, que agora circula nos serviços de mensagens e em servidores recônditos da internet, demonstra-o.O disco duro do computador portátil do filho de Joe Biden, Hunter Biden, está muito para além da "caixa de pandora". Daí emergem emails de negócios comprometedores com meio mundo, imagens de cariz sexual comprometedoras com metade da população feminina, comportamentos comprometeres com outro meio. Um espetáculo macabro que na atual atmosfera "infodémica" faz todo o sentido, mas banaliza-se e provoca a indiferença entre o público-alvo que pretende alcançar, tal a torrente de desinformação (mentiras estruturadas).Será uma derrota em toda a linha para o Partido Republicano que em 2016 tinha optado por Donald Trump como o mal menor, nunca tendo previsto (nem o próprio), alcançar a vitória eleitoral. Derrota que muitos dirão abençoada para o futuro do partido e do país. Portanto será uma oportunidade para o partido republicano se autorregenerar.Trump lançou-se na corrida à Casa Branca como uma espécie de vingança contra Barack Obama e para ampliar a sua carteira de negócios, à época, deficitária. [Trump e os seus dois filhos são meros agentes imobiliários, que obtêm royalties do uso da marca Trump, nos empreendimentos imobiliários (golf e hotéis) propriedade e geridos pela banca, que ficou com os negócios ruinosos da família.] No seu âmago, Trump, nunca imaginou ser POTUS.Contudo, graças à sua liderança, duas novas tendências caraterizam o futuro da democracia americana. A primeira é a nova realidade alternativa provocada pela fusão entre realidade e ficção. A segunda, revela o enraizamento de uma violência política de baixa intensidade, associada aos ódios e à polarização sociopolítica, disseminada por todo o território norte-americano, com enfoque nalgumas zonas urbanas. A evolução destas duas tendências é inflamatória para a saúde democrática dos EUA, e não só, a médio prazo.Joe Biden a presidente servirá apenas como um deep breath (longo fôlego) para uma nova sociedade viciada em doping e esteroides psicopolíticos e (des)informativos. O Partido Democrata terá de enfrentar uma oposição interna inabitual, de setores não tradicionais, e uma feroz e continuada campanha de desinformação estratégica. Os Democratas precisarão mais do que de Biden para manter o reinado nos próximos oito anos. Os EUA precisarão mais do que um novo presidente para sustentar a sua liderança da ordem internacional demo-liberal sob ameaça.