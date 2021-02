Série revela como Trump deixava os líderes mundiais de boca aberta

Numa sala cheia de jornalistas, Marcelo Rebelo de Sousa falava a Donald Trump da importância dos laços entre Portugal e Estados Unidos, quando se lembrou de referir Cristiano Ronaldo como "o melhor jogador do mundo". O Presidente da República contou ao americano que tinha acabado de se reunir com Vladimir Putin na Rússia, o país onde decorria o Campeonato do Mundo de Futebol.



Desarmante, Trump perguntou: "Será que o Cristiano alguma vez se vai candidatar contra si? O senhor não iria ganhar, sabe que não". Marcelo não perdeu a pose. Pôs a mão em cima do braço de Donald Trump e disse "Portugal não é os Estados Unidos".

A conversa deu que falar em Portugal naquele ano de 2018, muito por mostrar como o português conseguiu dar a volta a uma situação pouco normal num encontro entre dois chefes de Estado. Nem todos tiveram a presença de espírito de Marcelo e os momentos mais embaraçosos e inusitados dos bastidores destes encontros estão agora a ser contados por uma série da BBC, cujo primeiro episódio (de três) foi para o ar no dia 10 de fevereiro.