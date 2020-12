O ano de 2020 figurará no horóscopo geopolítico como o ano do pangolim. A ocorrência de acontecimentos catalisadores não provoca mudanças profundas nas sociedades, mas sim a aceleração ou abrandamento das tendências em desenvolvimento ou gestação. Na era digital, aquilo que demoraria dois anos a realizar desenvolve-se em dois meses. O que era inaceitável toma-se ordinário.Sociedades acostumadas a olhar de longe o epicentro da turbulência da política mundial, compostas por gerações que desconhecem os impactos nefastos da guerra e da opressão política, surgem como vítimas diretas de uma pandemia com origem no Oriente longínquo.Nos EUA, milhões de norte-americanos recorreram, pela primeira vez nas suas vidas, a um banco alimentar (4 em cada 10 dos utentes), algo que não acontecia há mais de um século. Calcula-se que cerca de 50 milhões de norte-americanos estejam a sofrer uma crise alimentar.A pandemia da fome e da pobreza espalha-se silenciosamente por todo o mundo, com resultados bastante mais devastadores do que o pós-crise financeira 2008. Convenhamos que será sempre mais fácil criticar o capitalismo ocidental, do que o capitalismo imperial soviético ou, neste caso, chinês.Na periferia da Europa, Portugal ultrapassa a 6000 vítimas provocadas pelo COVID 19. Nem a busca de refúgio no deserto do Maranjab permitiu a fuga ao vírus, pois para as novas ameaças globais não há mundo exterior.O ano do pangolim inaugurou, no ocidente, a era chinesa no século XXI. Apesar da ascensão da China na cena mundial não ser recente e ser sobejamente conhecida e estudada, assistia-se a um certo torpor na reação ao fenómeno. A superpotência americana encontrava-se distraída entre o disfrutar do triunfalismo do pós-Guerra Fria e o assimilar do derrotismo da intervenção no Médio Oriente.Foi necessário um "momento Sputnik" para a elite nacional norte-americana despertar para a centralidade geopolítica da China no jogo de GO mundial. Washington compreendeu, supostamente, que as políticas do "reset button" (botão de reiniciar) e o posicionamento de pivôs conciliatórios não irão resultar. Já que nem todos os países do mundo, nem todos os cidadãos, estão interessados numa ordem internacional demoliberal. O futuro da política internacional não estará apenas nas mãos dos EUA e estes têm de se autoconvencer de que não possuem a poção mágica para alcançar a paz perpétua.Pequim persiste em desinformar sobre a origem do surto de COVID 19, reiterando que este emergiu algures no norte de Itália ou na sequência de uma ação propositada das Forças Armadas dos EUA. O Partido Comunista Chinês (PCC) nunca irá assumir as culpas pelo surto, preferindo a manipulação das organizações internacionais e da opinião publica mundial.As mensagens de reconciliação e de recompensa, pelos danos causados à economia mundial, não passaram de propaganda de Pequim. Assistimos à guerra das vacinas, com metade dos governos mundiais a optarem pelas vacinas da China e da Rússia.Os mitos da paciência e da visão de longo prazo sínicas desabam. A impaciência e agressividade da projeção do poder chinês nunca foi tão evidente. A obsessão pelo materialismo surgiu à tona, indisfarçável, como o guia da revolução chinesa. Apesar dos esforços de desinformação estratégica, foi um ano desastroso para a imagem da China, que alineou ainda mais as audiências democráticas. Quanto aos convertidos ou cooptados, pouco ou nada haverá a dizer.Após a eleição de Joe Biden, as críticas nos EUA, contra a violação dos direitos humanos na China subiram imediatamente de tom. De súbito, somos invadidos por notícias, na esfera online, sobre extermínio dos uigures-muçulmanos. Na prática, Pequim sabe que a atenção com as vidas de 25 milhões de muçulmanos é momentânea, nem sequer os seus "irmãos" turcos estão dispostos a contrariar as políticas de Pequim. Contudo, a natureza do posicionamento global americano, não permite desincentivar o regresso às políticas utópicas que visam o estabelecimento de uma ordem liberal internacional.Novembro foi o melhor mês do ano para as exportações chinesas, em todas as mercadorias, enquanto os restantes países do mundo ainda aprendem como lidar com uma pandemia. O maior mercado de destino das mercadorias chinesas foram os EUA, com uma variação homóloga de 46%. A capacidade da China e dos restantes países asiáticos, na contenção do novo vírus, levou a um aumento da sua produção industrial, mercadorias com pagamentos adiantados para assegurar entregas.O segredo do sucesso dos países asiáticos no combate ao vírus, segundo estudos recentes, não se situa nas diferenças culturais, nem na disciplina social, mas sim nas suas experiências com epidemias num passado recente e no uso profilático e generalizado das máscaras de proteção. Na maioria dos países asiáticos é comum qualquer cidadão doente, nem que seja com um resfriado, usar imediatamente a máscara no quotidiano para não contaminar o próximo.Portanto, Washington vai ter de decidir, se puder ou conseguir, como e quando reagir aos desafios impostos pela China. Se deve cooperar, competir ou confrontar o poder militar, económico, cultural e as normas internacionais concebidas em Pequim. A vetusta democracia liberal americana encontrou mais um adversário à sua medida.A China é o futuro e está empenhada em ter uma palavra a dizer na futura Administração Biden. Nos últimos meses do ano de 2020, as autoridades chinesas têm estado ocupadas na triagem dos 21 milhões de formulários SF 86 (roubados em 2015 ao US Office of Personnel Management), na procura de novos funcionários públicos chinófilos. Neste instante, os homens de Pequim trabalham freneticamente em Washington para influenciar as escolhas da equipa de transição Biden.Através do jornal online Global Times, fizeram saber à Administração Biden que não desejam que a sua hegemonia regional seja confundida com o Indo-Pacífico. A China é o estado hegemónico na Ásia-Pacifico. Biden executou, de imediato, os desejos de Pequim e corrigiu o erro geopolítico nas suas alocuções. Biden tem razão, não vale a pena entrar em pânico ou ficar ansioso com a nova postura de Pequim, pois não é expansionismo, será apenas internacionalismo à chinesa.Todavia, o contra-ataque não se fez esperar, com a revelação de uma "fuga de informação", sem precedentes, por parte de "dissidentes" chineses, de mais de 2 milhões de nomes de membros do PCC que operam no estrangeiro, principalmente em empresas chinesas.Hoje vivemos no mundo pós-WikiLeaks (2006), onde o quarto poder foi substituído pela sobrecarga de informação sensível ou confidencial no ciberespaço. Atualmente, basta apenas ter tempo e capacidades técnicas e humanas para digerir toda a informação e depois utilizá-la (sharp power).Já sabemos que a China prefere vencer sem ter de combater. Mas, por vezes, os canais de diplomacia pública chinesa parecem dar a entender que as relações bilaterais entre as duas superpotências azedaram de tal modo que já não têm conserto. A China está crescentemente agressiva em termos militares e no seu desígnio de vender o "sonho chinês" (Taiwan que se prepare). No plano da power politics a confiança é tal, que percecionam que: "we are driving America to his dead".A competição, picardia e provocação assumem contornos de ficção científica. Num mundo pós-Snowden (2013), quando a humanidade (pelo menos os mais atentos) se consciencializou de que os EUA espionavam tudo e todos, até as areias do deserto de Maranjab (Irão), a tecnologia assumiu a linha da frente geopolítica.Só no último mês do ano, as autoridades chinesas anunciaram que o país alcançou supremacia quântica (depois do Google a ter declarado em outubro de 2019) e que dispõem de um satélite quântico que permite total segurança na transmissão de mensagens a longa distância.Anunciaram, também, que a China terá enviado para os seus soldados, destacados na região ocupada do Tibete, um novo equipamento militar, um fato "exoskeleton" (espécie de Robocop) que permite conduzir missões em elevada altitude e ambientes extremos. Comunicaram, por fim, que através da edição do genoma humano (CRISPR) o seu setor da biotecnologia consegui produzir os primeiros soldados "super-humanos" (aumento das capacidades humanas). Factos ou ficção, a mensagem que supremacia geopolítica que pretendem passar é óbvia.Aos olhos de Washington a crença na ordem liberal não será suficiente para salvar a Europa, até porque esta crença não é muito convincente. As autoridades e empresas chinesas invadiram o mercado e a esfera política europeias, tendo-lhes sido dada carta branca para atuarem livremente. A União Europeia hesita entre correr para os braços dos EUA ou dançar ao som dos tambores fou chineses.O presidente Macron ainda equaciona uma "autonomia estratégica" europeia, entre a águia e o dragão. Os EUA têm o GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft), a China o BATX (Baidu, Alibaba, Tencent e Xiaomi). "E a Europa?" pergunta Macron: "nós temos o RGPD". Depois discorre sobre a soberania digital e a não-dependência face à nova bipolaridade mundial. Acrescente-se que, entre o top 100 mundial da indústria da inteligência artificial, que representa a nova fronteira do digital, surgem apenas duas ou três empresas da UE.Na realidade, a União Europeia continua em negação em relação à China, manifesta no silêncio comprometedor face aos desafios impostos pelo modelo chinês. Subsiste o medo de criticar o PCC e de desagradar a Pequim, pois a árvore das patacas pode secar e muitos "eurocarreirismos" ficar em risco. A Europa é presa fácil para a ambição imperial de Pequim.Durante 2020, Bruxelas ficou aliviada ao se livrar de Donald Trump e do Reino Unido. A eurocracia não compreende que, nos EUA, o tempo não volta para trás e que no Reino Unido, ressurgirá um competidor global, em particular no continente africano, nos territórios da Commonwealth e no espaço transatlântico.Por momentos, apesar da crise pandémica, até parecia que Bruxelas tinha razões para existir e sorrir. A resiliência, a agilidade, a economia digital e verde, concretizavam uma ambição (ou ilusão) comum. Todos sabemos que as surpresas geopolíticas irão acontecer. Na melhor das hipóteses iremos passar o ano de 2021 confinados e mascarados, à espera de que não nos apaguem a luz.