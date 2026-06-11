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11 de junho de 2026 às 14:00

Ataque iraniano provoca danos em zonas residenciais em Bahrein

Uma menina de 11 anos ficou ferida e vários carros e edifícios sofreram danos em Bahrein, após os ataques lançados pelo Irão contra o país esta quinta-feira. As autoridades indicam que os estragos foram provocados por destroços resultantes da interceção dos mísseis.

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