EUA apreenderam terceiro petroleiro em Ormuz por violar bloqueio

A autoridade marítima iraniana encerrou o estreito de Ormuz, por onde Teerão vinha permitindo a passagem de um número limitado de navios diariamente.

As Forças Armadas norte-americanas imobilizaram um petroleiro no golfo de Omã, o terceiro navio comercial apreendido esta semana por violar o bloqueio ao Irão, num contexto de violações do cessar-fogo entre os dois países.



Navios no estreito de Ormuz Khor Fakkan

Segundo o Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), a embarcação foi intercetada na noite de quarta-feira depois de ter tentado transportar petróleo iraniano em violação das restrições impostas por Washington.

"As forças norte-americanas imobilizaram um petroleiro no golfo de Omã (...) do dia 10 de junho, depois de a embarcação ter violado o bloqueio imposto ao Irão ao tentar transportar petróleo iraniano", indicou o comando militar numa mensagem divulgada na rede social X.

De acordo com as autoridades norte-americanas, trata-se do terceiro petroleiro neutralizado na última semana e do nono desde o início da operação de bloqueio marítimo relacionada com o conflito entre Washington e Teerão.

O anúncio surge numa altura em que continuam a ser reportados incidentes e incumprimentos do cessar-fogo alcançado entre os dois países, apesar dos esforços diplomáticos em curso para consolidar a trégua.

A autoridade marítima iraniana encerrou hoje novamente o estreito de Ormuz, por onde Teerão vinha permitindo a passagem de um número limitado de navios diariamente.

Os Estados Unidos mantêm uma forte presença militar na região do Golfo e justificam as interceções com a necessidade de assegurar o cumprimento das medidas impostas ao Irão, incluindo restrições ao comércio de petróleo.

Teerão tem criticado repetidamente estas ações, considerando-as ilegais e uma ameaça à liberdade de navegação nas águas internacionais.