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Irão ainda não decidiu se vai aceitar proposta dos Estados Unidos

Lusa 09:38
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Trump anunciou um acordo para pôr fim à guerra, sugerindo a assinatura durante o próximo fim de semana.

O Irão indicou esta sexta-feira que ainda não tomou decisões sobre o acordo anunciado pelo Presidente norte-americano para pôr fim à guerra e sugerindo a assinatura durante o próximo fim de semana.

Irão não confirma acordo com o EUA
Irão não confirma acordo com o EUA AP

Na quinta-feira, Donald Trump cancelou os ataques norte-americanos que tinha ameaçado projetar contra o Irão.

"Acabámos de alcançar um acordo muito bom para terminar a guerra com o Irão e, assim que os documentos estiverem finalizados, o que deverá acontecer nos próximos dias, provavelmente faremos a assinatura, talvez na Europa", declarou o Presidente norte-americano em Washington.

Apesar do anúncio, Trump não forneceu detalhes sobre o conteúdo do acordo, exceto que garantia a reabertura imediata do Estreito de Ormuz e a "impossibilidade" de o Irão adquirir armas nucleares.

Os diplomatas iranianos afirmaram de imediato que Teerão ainda não tinha decidido assinar o documento.

"Até ao momento, o Irão ainda não chegou a uma conclusão final sobre o acordo", disse hoje o porta-voz Esmail Baqaei aos meios de comunicação estatais iranianos.

De acordo com uma mensagem do gabinete do primeiro-ministro israelita, Benjamin Netanyahu, Donald Trump prometeu que qualquer acordo final incluiria "a eliminação do urânio enriquecido" de Teerão.

A possibilidade de uma resolução para o conflito fez com que os preços do petróleo caíssem, com o preço do barril de petróleo Brent do Mar do Norte, a referência global, a cair para 89,12 dólares.

Hoje, os mercados asiáticos abriram em terreno positivo, com o índice Nikei em Tóquio a subir mais de 3% e o Kospi em Seul em alta, com mais de 8%.

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