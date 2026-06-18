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Guerra no Médio Oriente

Irão confirma assinatura do acordo com os EUA

Lusa 08:26
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As autoridades referiram que a assinatura foi feita eletronicamente e que "não teria sido apropriado" realizar uma cerimónia de assinatura.

O Irão confirmou esta quinta-feira à noite a assinatura do acordo com os Estados Unidos para o fim da guerra no Médio Oriente, após também ter sido anunciado o mesmo por parte do Presidente norte-americano, Donald Trump.

Mulher segura uma bandeira iraniana no centro de Teerão, Irão
Mulher segura uma bandeira iraniana no centro de Teerão, Irão AP/Francisco Seco

"O texto do Memorando de Entendimento de Islamabade foi finalizado com as assinaturas dos presidentes. Agora é tempo de testar a implementação deste acordo", frisou o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Esmail Baghai, citado pela agência de notícias estatal iraniana IRNA.

Baghai acrescentou que a assinatura foi feita eletronicamente e que "não teria sido apropriado" realizar uma cerimónia de assinatura.

Também hoje à noite um responsável norte-americano tinha confirmado à agência France-Presse (AFP) que o Presidente dos EUA, Donald Trump, assinou o acordo, após notícias de que o republicano assinado pessoalmente uma cópia do acordo durante um jantar com o presidente francês no Palácio de Versalhes, após a cimeira do G7.

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