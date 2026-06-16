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Agência Internacional de Energia defende reabertura total do estreito de Ormuz

Lusa 13:42
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Para superar crise energética.

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) defendeu esta terça-feira que "a solução mais importante" para sair da crise energética "é a reabertura total e incondicional do estreito de Ormuz".

Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia
Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia AP

Fatih Birol afirmou hoje que "a solução mais importante" para sair da crise energética "é a reabertura total e incondicional do estreito de Ormuz" para que "o petróleo e o gás voltem a circular com destino à Ásia e para além dela".

Neste sentido, o acordo entre os Estados Unidos e o Irão para colocar fim à guerra no Médio Oriente é uma "ótima notícia para a economia mundial e os mercados energéticos", afirmou ainda Birol numa conferência de imprensa.

Além disso, o diretor-executivo salientou que a crise relacionada com o conflito levará os países a darem agora prioridade à opção energética "mais segura", e não apenas à "mais económica".

A crise "provocou uma onda de choque no setor energético mundial", o que "já está a levar muitos países e muitos governos a rever as políticas" e estratégias de abastecimento e produção, estimou o responsável da AIE na primeira declaração pública desde o anúncio de um acordo entre o Irão e os Estados Unidos.

Donald Trump afirmou que o estreito de Ormuz estaria "completamente aberto" na sexta-feira, dia da assinatura do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão para terminar com a guerra no Médio Oriente.

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