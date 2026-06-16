Agência Internacional de Energia defende reabertura total do estreito de Ormuz

O diretor-executivo da Agência Internacional de Energia (AIE) defendeu esta terça-feira que "a solução mais importante" para sair da crise energética "é a reabertura total e incondicional do estreito de Ormuz".



Fatih Birol, diretor executivo da Agência Internacional de Energia AP

Fatih Birol afirmou hoje que "a solução mais importante" para sair da crise energética "é a reabertura total e incondicional do estreito de Ormuz" para que "o petróleo e o gás voltem a circular com destino à Ásia e para além dela".

Neste sentido, o acordo entre os Estados Unidos e o Irão para colocar fim à guerra no Médio Oriente é uma "ótima notícia para a economia mundial e os mercados energéticos", afirmou ainda Birol numa conferência de imprensa.

Além disso, o diretor-executivo salientou que a crise relacionada com o conflito levará os países a darem agora prioridade à opção energética "mais segura", e não apenas à "mais económica".

A crise "provocou uma onda de choque no setor energético mundial", o que "já está a levar muitos países e muitos governos a rever as políticas" e estratégias de abastecimento e produção, estimou o responsável da AIE na primeira declaração pública desde o anúncio de um acordo entre o Irão e os Estados Unidos.

Donald Trump afirmou que o estreito de Ormuz estaria "completamente aberto" na sexta-feira, dia da assinatura do acordo alcançado entre os Estados Unidos e o Irão para terminar com a guerra no Médio Oriente.

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