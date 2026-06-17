Trump diz que acordo não é definitivo. E não vai dar "10 cêntimos" para apoiar o Irão

O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta quarta-feira que o memorando de entendimento com o Irão não é definitivo e não inclui um levantamento imediato das sanções.

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Em declarações à margem da cimeira do G7, Donald Trump afirmou que o memorando de entendimento com o Irão "não é um texto final. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a disparar contra eles, a lançar bombas sobre as suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos de imediato a lançar bombas nas suas cabeças", avisou o presidente dos Estados Unidos.



Donald Trump, Presidente dos EUA, diz que acordo não é definitivo Ludovic Marin/Pool AFP via AP

Sobre um fundo de apoio à reconstrução de Teerão, no valor de 300 mil milhões de dólares (cerca de 258 mil milhões de euros), Trump disse que os Estados Unidos não vão contribuir com "10 cêntimos", mas que se os países do Golfo o decidirem fazer, não se vai opôr.

"Se o fizerem, tudo bem. Diria que não o farão por enquanto, até descobrirem qual é o comportamento [do Irão]. É uma questão de comportamento, mas nós não vamos investir", disse. "As pessoas podem decidir fazê-lo, mas a decisão é delas. Não vamos investir nisso e não dispomos de um fundo para o efeito", concluiu.

Trump afirmou ainda que o acordo não inclui um levantamento imediato das sanções ao Irão, mas disse que vai abordar esta questão mais tarde. O memorando de entendimento será assinado na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.