O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta quarta-feira que o memorando de entendimento com o Irão não é definitivo e não inclui um levantamento imediato das sanções.
Em declarações à margem da cimeira do G7, Donald Trump afirmou que o memorando de entendimento com o Irão"não é um texto final. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a disparar contra eles, a lançar bombas sobre as suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos de imediato a lançar bombas nas suas cabeças", avisou o presidente dos Estados Unidos.
Donald Trump, Presidente dos EUA, diz que acordo não é definitivoLudovic Marin/Pool AFP via AP
"Se o fizerem, tudo bem. Diria que não o farão por enquanto, até descobrirem qual é o comportamento [do Irão]. É uma questão de comportamento, mas nós não vamos investir", disse. "As pessoas podem decidir fazê-lo, mas a decisão é delas. Não vamos investir nisso e não dispomos de um fundo para o efeito", concluiu.
Trump afirmou ainda que o acordo não inclui um levantamento imediato das sanções ao Irão, mas disse que vai abordar esta questão mais tarde. O memorando de entendimento será assinado na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.
Trump diz que acordo não é definitivo. E não vai dar "10 cêntimos" para apoiar o Irão