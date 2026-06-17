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Trump diz que acordo não é definitivo. E não vai dar "10 cêntimos" para apoiar o Irão

Negócios 18:14
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O Presidente dos Estados Unidos afirmou esta quarta-feira que o memorando de entendimento com o Irão não é definitivo e não inclui um levantamento imediato das sanções.

Em declarações à margem da cimeira do G7, Donald Trump afirmou que  "não é um texto final. É um memorando de entendimento. E se eu não gostar, voltaremos a disparar contra eles, a lançar bombas sobre as suas cabeças. Se eu não gostar, se eles não se comportarem, voltaremos de imediato a lançar bombas nas suas cabeças", avisou o presidente dos Estados Unidos.

Donald Trump, Presidente dos EUA, diz que acordo não é definitivo
Donald Trump, Presidente dos EUA, diz que acordo não é definitivo Ludovic Marin/Pool AFP via AP

(cerca de 258 mil milhões de euros), Trump disse que os Estados Unidos não vão contribuir com "10 cêntimos", mas que se os países do Golfo o decidirem fazer, não se vai opôr.

"Se o fizerem, tudo bem. Diria que não o farão por enquanto, até descobrirem qual é o comportamento [do Irão]. É uma questão de comportamento, mas nós não vamos investir", disse. "As pessoas podem decidir fazê-lo, mas a decisão é delas. Não vamos investir nisso e não dispomos de um fundo para o efeito", concluiu.

Trump afirmou ainda que o acordo não inclui um levantamento imediato das sanções ao Irão, mas disse que vai abordar esta questão mais tarde. O memorando de entendimento será assinado na sexta-feira, 19 de junho, na Suíça.

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