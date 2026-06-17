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17 de junho de 2026 às 21:30

“Nunca viram nada assim”: Trump enaltece acordo com o Irão no encerramento da cimeira do G7

O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, elogiou o acordo alcançado com o Irão no final da cimeira do G7, classificando-o como um passo importante para a estabilidade internacional.

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