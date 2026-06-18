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O poder de Netanyahu depende da guerra? "Trump está a implicar Israel no acordo com o Irão"

Débora Calheiros Lourenço
Débora Calheiros Lourenço 07:00
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Joana Ricarte defende que Irael tem “toda uma identidade nacional que é construída com base na perseguição histórica”, o que justifica a “capacidade de mobilização” da guerra. Além disso sem ela etanyahu já teria, provavelmente, sido julgado por corrupção.

O acordo de cessar-fogo entre os Estados Unidos e o Irão - que deve ser oficializado na sexta-feira - deixa Benjamin Netanyahu com um novo dilema, numa altura em que o primeiro-ministro israelita diz ainda não ter atingido os seus objetivos e o país tem eleições marcadas para outubro.  

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Tópicos acordar acordos Acordo central nuclear Israel Benjamin Netanyahu Estados Unidos Donald Trump Hizbollah Likud
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