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Suíça confirma adiamento de conversações de paz entre EUA, Irão e mediadores

Lusa 08:50
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Ministério dos Negócios Estrangeiros suíço indicou que, apesar do contratempo, "os trabalhos preparatórios em Bürgenstock continuam" e o país segue totalmente preparado para acolher e facilitar as negociações.

O governo suíço confirmou esta sexta-feira o adiamento da reunião entre os Estados Unidos, o Irão e os mediadores, Qatar e Paquistão, para negociações de paz na cidade alpina de Bürgenstock.

JD Vance, vice-presidente dos EUA
JD Vance, vice-presidente dos EUA Andrew Harnik/AP

O ministério dos Negócios Estrangeiros suíço indicou que, apesar do contratempo, "os trabalhos preparatórios em Bürgenstock continuam" e o país segue totalmente preparado para acolher e facilitar as negociações.

Antes, a Casa Branca anunciou que, devido a problemas logísticos, a delegação norte-americana, liderada pelo vice-presidente J.D. Vance, já não partiria para a Suíça para se reunir com os negociadores iranianos.

Numa declaração anterior, Vance tinha indicado que existia a possibilidade de viajar este fim de semana para a Suíça para participar no início das conversações técnicas com o Irão, no âmbito de um processo ainda em fase de organização.

As autoridades suiças garantiram um plano robusto para assegurar a segurança dos negociadores e mediadores em Bürgenstock, uma estância de montanha isolada, situado acima do lago Lucerna.

Além da exclusividade, a localização oferece uma vantagem de segurança única: o acesso pode ser completamente bloqueado, fechando a única estrada existente e suspendendo o serviço do teleférico histórico que liga à margem do Lucerna.

A polícia local já tinha tomado ambas as medidas: estabelecido um posto de controlo para filtrar a entrada e impedir o acesso de qualquer pessoa que não estivesse hospedada em Bürgenstock, além de destacar pessoal de segurança adicional.

Este mesmo complexo turístico sediou a cimeira da paz para a Ucrânia de 2024, que contou com a presença de diversos chefes de governo e delegações de 92 países, nas discussões sobre a sua reconstrução, após o eventual fim da guerra com a Rússia.

No memorando de entendimento já assinado no domingo pelos Estados Unidos e Irão, é estabelecido, a partir de quinta-feira, um prazo de 60 dias para a negociação de um acordo de paz definitivo, que deverá ser ratificado através de uma resolução vinculativa do Conselho de Segurança da ONU.

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