Zelensky, um ano de guerra depois: 'A vitória é inevitável'

O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky deu esta sexta-feira, 24 de fevereiro, uma conferência de imprensa para assinalar um ano de guerra na Ucrânia. Zelensky começou por agradecer jornalistas ucranianos e estrangeiros que cobrem a guerra e respeitou um minuto de silêncio. "O facto de todo o mundo não esquecer a Ucrânia permite-nos mantermo-nos fortes para permanecermos invencíveis", disse aos jornalistas.







REUTERS/Gleb Garanich

Descubra as

Edições do Dia em dois períodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Tópicos zelensky ucrania russia guerra

"Se todos os parceiros da Ucrânia fizerem o seu trabalho de casa, a vitória é inevitável", defendeu.O presidente ucraniano está a responder a questões dos jornalistas. Afirmou desejar que a América Latina, África, China e Índia participem na fórmula para a paz na Ucrânia. O seu país "precisa de dar passos" relativamente aos países africanos, algo que fez mal durante muitos anos, considerou Zelensky. Diz ainda que gostaria de realizar uma cimeira entre a Ucrânia e os países da América Latina.Sobre a China, que foi acusada de pretender enviar armamento à Rússia, Volodymyr Zelensky diz que não apresentou plano para a paz. "Penso que a China começou a falar sobre a Ucrânia, e isso não é mau. A declaração chinesa respeita a nossa integridade territorial." Indicou ainda que existem algumas considerações na declaração chinesa que compreende, e outras com que discorda. "Se esta declaração tem pontos que funcionam para nós, por que não trabalhar com ela", afirmou.O presidente ucraniano foi ainda questionado acerca de declarações atribuídas ao general Milley, chefe do Estado-Maior dos Estados Unidos, sobre a Ucrânia não ser capaz de retirar a Rússia de todo o território ocupado. "Não ouvi isso na reunião", afirmou Zelensky. "Se pensa isso, deve acelerar a entrega de armas à Ucrânia."Após terem-lhe sido atribuídas considerações sobre ser muito difícil que em 2023 se retirem todas as forças russas da Ucrânia, um porta-voz do general indicou que na reunião em questão, Milley informou sobre várias hipóteses, e que as declarações se referiam a uma delas.Volodymyr Zelensky contou que o momento da guerra que foi mais difícil foi o massacre de Bucha. "O momento em que libertámos Bucha. O que vimos. Foi horrível. O que vimos... O diabo não está abaixo de nós - está entre nós."Questionado sobre negociações de paz com Moscovo, o presidente ucraniano deixou uma mensagem: "Respeitem o nosso direito a viver na nossa terra, saiam do nosso território, parem de nos bombardear, parem de matar civis, parem os bombardeamentos. Parem de fazer tudo isto, e só depois é que vos diremos que forma será usada para acabar com tudo de forma diplomática." Considera que agora, negociações com a Rússia não fazem sentido: "Temos que começar do nada - precisamos de recuar ao que foi violado."