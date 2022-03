Zelensky: 'Temos o desejo de ver as nossas crianças vivas. Penso que é justo'

O presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky discursou esta terça-feira perante o Parlamento Europeu, através de videoconferência. O líder da Ucrânia, que desde quinta-feira está a ser invadida pela Rússia, apelou à União Europeia que prove que está com a Ucrânia. "A União Europeia será muito mais forte connosco, isso é uma certeza. Sem vocês, a Ucrânia será solitária."







EPA/STEPHANIE LECOCQ

"Provem que estão connosco. Provem que não nos nos vão deixar ir. Provem que são verdadeiramente europeus e depois a vida ganhará à morte e a luz vencerá a escuridão. Glória à Ucrânia", apelou.Ao longo do seu discurso, Zelensky acrescentou que os ucranianos estão a lutar para serem membros iguais da Europa. "Milhares de mortos, duas revoluções, uma guerra e cinco dias completos de invasão.""A Rússia está a atingir crianças ucranianas", acusou. "Temos um desejo de ver as nossas crianças vivas, penso que é justo. Estamos a lutar pela sobrevivênica. Estamos a lutar para sermos membros iguais da Europa.""Ninguém nos vai quebrar", prometeu. O presidente afirmou ainda que a Ucrânia está a dar as suas melhores pessoas pelo desejo de serem tratados como iguais.O discurso terminou com uma ovação de pé.Esta terça-feira, serão discutidas mais sanções contra a Rússia, com a votação a ser esperada na quarta-feira.A presidente do Parlamento Europeu apoiou hoje a atribuição à Ucrânia do estatuto de candidato à União Europeia (UE), após a invasão russa, vincando querer "enfrentar o futuro" com o país e apoiando-o "na luta pela sobrevivência".

"Reconhecemos a perspetiva europeia da Ucrânia. Como a nossa resolução [que será hoje debate] afirma claramente, congratulamo-nos com a candidatura da Ucrânia ao estatuto de candidato [à UE] e, trabalharemos em prol desse objetivo", salientou Roberta Metsola.

Intervindo em Bruxelas na sessão plenária extraordinária da assembleia europeia dedicada aos confrontos na Ucrânia, devido à invasão russa do país na semana passada, a líder do Parlamento Europeu afincou: "Temos de enfrentar o futuro juntos".

Dirigindo-se ao Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que participou na ocasião com uma mensagem por videoconferência, Roberta Metsola assegurou que "a Europa está pronta a ir ainda mais longe", nomeadamente após as pesadas sanções impostas nos últimos dias.



O Parlamento Europeu vai hoje adotar uma resolução sobre a "agressão russa contra a Ucrânia", ocasião na qual defenderá a concessão à Ucrânia do estatuto de país candidato à adesão. A resolução será votada após o debate no hemiciclo de Bruxelas.

Na segunda-feira, o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, assinou o pedido formal para a entrada do país na UE, tendo Bruxelas recordado que "há um procedimento a respeitar", complexo e moroso.

Com Lusa