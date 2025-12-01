Zelensky enfatiza tom construtivo entre delegação ucraniana e EUA

Na reunião realizada na Florida entre a delegação ucraniana e norte-americana, ambos os lados discutiram o plano de paz para pôr fim à guerra.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Tudo o que precisa de saber sobre o que está a acontecer em Portugal e no mundo. Enviada de segunda a domingo às 10h30

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, enfatizou este domingo, após o encontro da delegação de Kiev com representantes norte-americanos na Florida, o tom construtivo do diálogo entre as partes e o facto dos interesses da Ucrânia terem sido abordados.



Zelensky destaca tom construtivo entre delegação ucraniana e EUA AP

"É importante que haja um tom construtivo na conversa e que todas as questões tenham sido abordadas abertamente e com o objetivo de garantir a soberania e os interesses nacionais da Ucrânia", escreveu Zelensky na plataforma Telegram sobre o diálogo relativo ao plano de paz mantido entre Kiev e Washington.

"Agradeço aos Estados Unidos, à equipa do Presidente [Donald] Trump e ao próprio Presidente pelo tempo que estão a dedicar com tanta intensidade à definição dos passos para o fim da guerra. Continuaremos a trabalhar", acrescentou Zelensky depois de ter sido informado sobre os resultados do encontro entre a delegação liderada pelo secretário de Estado do Conselho de Segurança da Ucrânia, Rustem Umerov, e os representantes norte-americanos.

O chefe de Estado ucraniano, que escreveu a sua mensagem depois de ter sido informado sobre aquilo a que chamou "os principais parâmetros do diálogo, os pontos altos e alguns resultados", especificou que espera um "relatório completo" da delegação, que lhe será entregue numa reunião privada.

Na reunião realizada na Florida entre a delegação liderada por Umerov e o grupo de representantes dos Estados Unidos (EUA), chefiado pelo secretário de Estado norte-americano Marco Rubio, ambos os lados discutiram o plano de paz para pôr fim à guerra, iniciada pela invasão russa em fevereiro de 2022.

Após a reunião, o próprio Rubio observou que a sessão de trabalho foi "produtiva e útil", mas que "ainda há muito trabalho a fazer".

"Acredito que foram alcançados novos progressos", declarou Rubio após o encontro com Umerov.