Zelensky: 'Estamos aqui e vamos defender a independência da Ucrânia'

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, gravou um vídeo partilhado nas redes sociais, onde anuncia que irá ficar em Kiev a combater os invasores russos. "Estamos aqui, estamos em Kiev e vamos defender a Ucrânia", afirma.







Reuters

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

"Boa noite a todos. O líder da oposição está aqui, o chefe de gabinete está aqui, o primeiro-ministro está aqui, o assessor da presidência está aqui, o presidente está aqui. Estamos todos aqui. Os nossos soldados estão aqui. Os cidadãos estão aqui e nós estamos aqui. Nós vamos defender a independência da Ucrânia. É assim que vai ser. Glória aos nossos defensores, homens e mulheres, glória à Ucrânia", disse o presidente, de acordo com a Reuters.No vídeo aparecem o presidente, o chefe do gabinete, o primeiro-ministro e o líder da Casa do Povo. No final, afirmam os cinco: "Glória à Ucrânia".