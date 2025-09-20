Zelensky confirma encontro com Trump na próxima semana

Encontro deverá acontecer durante a Assembleia Geral da ONU. O presidente ucraniano espera que Trump forneça garantias de segurança.
O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, deverá reunir-se com o homólogo dos Estados Unidos, Donald Trump, na próxima semana, à margem da cimeira da Assembleia Geral das Nações Unidas, confirmou na sexta-feira Volodymyr Zelensky aos jornalistas.
Zelensky e Trump reuniram-se; o vestuário de Zelensky gerou debate
O encontro terá lugar em Nova Iorque, de 23 a 29 de setembro, e segundo o jornal Kyiv Independent, deverá reunir líderes de quase 150 países. Para esta reunião, o presidente ucraniano espera que Trump forneça garantias de segurança que protejam a Ucrânia em caso de um eventual ataque, durante os acordos de paz com a Rússia, adianta a agência de notícias Interfax Ukraine.
Anteriormente o presidente dos EUA já tinha sinalizado a sua disposição para fornecer estas garantias à Ucrânia, mas não especificou quais seriam. Sabe-se, contudo, que o republicano descartou o envio de tropas americanas para território ucraniano. Além disso, defendeu que também a Europa deveria desempenhar o papel principal no fornecimento dessas garantias.
"Haverá um grande número de reuniões bilaterais: negócios, tecnologia, defesa, o acordo sobre minerais. Isso será combinado com uma grande reunião económica e uma reunião com o presidente dos Estados Unidos da América", confirmou na sexta-feira Zelensky, citado pela Interfax Ukraine.
"Também [haverá], muito provavelmente, um encontro entre as primeiras-damas da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre a questão humanitária relacionada com as crianças", adiantou.
Esta Assembleia Geral acontece num momento em que as negociações de paz entre a Rússia e a Ucrânia estão estagnadas. Inicialmente, Trump havia ameaçado Moscovo com sanções, caso o país não colocasse um travão à guerra, mas o presidente dos EUA parece ter abandonado a intenção de continuar a pressionar a Rússia.
