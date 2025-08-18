Trump e Zelensky reunidos na Casa Branca. "Vamos ter uma paz sólida"

O presidente da Ucrânia e dos EUA estão esta segunda-feira reúnidos em Washington para discutir o fim da guerra.

O presidente da Ucrânia chegou esta segunda-feira, pelas 18h15 (de Lisboa), à Casa Branca, para se reunir com o homólogo norte-americano, Donald Trump.

A carregar o vídeo ... As primeiras imagens: Trump recebe Zelenskyy à porta da Casa Branca

Ainda antes da reunião, os líderes reuniram-se na Sala Oval para uma conferência de imprensa. Na mesma, Zelensky começou por entregar a Trump uma carta da primeira-dama ucraniana Olena Zelenska para Melania Trump. "A minha esposa, a primeira-dama da Ucrânia, entregou esta carta. Não é para si, é para sua esposa", disse. Este momento verificou-se depois de Melania Trump ter entregado uma carta ao presidente russo, Vladimir Putin, a pedir proteção para as crianças ucranianas, revelou fonte oficial da Casa Branca.

Sobre a guerra, o presidente ucraniano afirmou em conferência de imprensa: "Precisamos de parar a guerra e parar a Rússia". E garantiu que a Ucrânia é um "povo forte". A mesma ideia foi partilhada por Donald Trump que garantiu que "vamos ter uma paz sólida". "A Rússia também está cansada desta guerra."

Zelensky aproveitou ainda para agradecer o apoio do presidente norte-americano. Lembrou que a Ucrânia precisa de todo a ajuda dos EUA, incluindo de armas, assim como de uma garantia de segurança.

Ainda relativamente à participação dos EUA nas negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, Donald Trump referiu que tem recebido vários telefonemas a agradecer os seus esforços e atirou críticas ao ex-presidente, Joe Biden. "Fizemos mais progressos para acabar com esta guerra do que Biden fez em dois anos", criticou ao lembrar que Joe Biden disponibilizava armamento gratuito à Ucrânia.

No final da conferência, Trump avançou que iria ligar a Putin, assim que o encontro entre os líderes europeus e Zelensky terminasse.

Para este encontro, Volodomyr Zelensky surgiu de fato - isto depois de em fevereiro o chefe de Estado norte-americano ter criticado a sua indumentária de estilo militar - e foi recebido com um sorriso.

A carregar o vídeo ... De uniforme a piada: Zelenskyy faz humor com jornalista sobre o fato

Volodymyr Zelensky e Donald Trump estão reunidos desde as 18h15 e às 20h é esperado um encontro entre o presidente ucraniado e os líderes europeus, que também já se encontram na Casa Branca.