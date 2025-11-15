Zelensky anuncia reforma de setor energético após escândalo de corrupção

Novo conselho de supervisão deverá assumir funções dentro de uma semana na Energoatom.

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou este sábado uma reformulação das empresas estatais de energia, incluindo a operadora nuclear Energoatom, que está no centro de um escândalo de corrupção há vários dias.



Zelensky anuncia reforma no setor de energia ucraniano após escândalo de corrupção Ukrainian Presidential Press Office via AP

"Estamos a iniciar uma reformulação das principais empresas estatais de energia", anunciou o líder ucraniano em comunicado partilhado nas redes sociais.

De acordo com o comunicado, um novo conselho de supervisão deverá assumir funções dentro de uma semana na Energoatom.

Estão implicadas no escândalo outras empresas estatais de energia, como a operadora hidroelétrica do país e as empresas nacionais de extração e transporte de gás.

Na segunda-feira, o Gabinete Nacional Anticorrupção da Ucrânia (NABU) anunciou a descoberta de um esquema criminoso que terá desviado 100 milhões de dólares (cerca de 86 milhões de euros) no setor, o que levou à demissão dos ministros da Justiça e da Energia.

Segundo Zelensky, será realizada uma auditoria completa às atividades financeiras das empresas visadas, juntamente com a substituição dos seus administradores e dos representantes do Estado nos conselhos de administração.

"Qualquer esquema descoberto nestas empresas deve ser combatido com uma resposta rápida e justa", advertiu.

O presidente ucraniano afirmou no seu comunicado que instruiu os funcionários do Governo para manterem "uma comunicação constante e construtiva com as autoridades policiais e os organismos anticorrupção".

Este último escândalo teve ondas de choque na presidência, uma vez que o alegado mentor do esquema, Timur Mindich, era considerado um amigo próximo de Zelensky.

No passado verão, o Governo foi amplamente criticado por tentar retirar a independência ao NABU e à Procuradoria Anticorrupção (SAP), criados há 10 anos, mas recuou perante os protestos generalizados da sociedade civil e dos aliados ocidentais de Kiev.

O setor energético da Ucrânia tem sido severamente atingido nos últimos dias por uma campanha em grande escala de bombardeamentos com mísseis e drones russos, mergulhando grande parte do país na escuridão.

O último grande bombardeamento em Kiev, ocorrido na madrugada de sexta-feira, fez pelo menos sete mortos e dezenas de feridos.