Canal francês BFMTV interrompe emissão devido a ameaça de bomba na redação

Caos deveu-se a um e-mail que afirmava que seria plantada uma bomba no edifício. A polícia só agiu depois de ter recebido a informação que o prédio iria explodir pelas 15h15.

A BFMTV interrompeu este sábado (15) a sua emissão até a meio da tarde, devido a uma ameaça de bomba. O canal francês estava a passar as declarações de Donald Trump sobre a BBC, quando deixou de emitir notícias pelas 15h19 locais (14h19 de Lisboa). O momento levou à evacuação do edifício.



O caos deveu-se a um e-mail enviado pelas 14h27 (13h27 de Lisboa), que indicava que seria plantada uma bomba. "Cabe à polícia decidir o que fazer", dizia a mensagem a que o jornal Le Figaro teve acesso.

A polícia só chegou ao local pelas 15h (14h de Lisboa) e, de acordo com o jornal francês Le Parisien, a intervenção policial só aconteceu depois de terem recebido a informação que o prédio iria explodir às 15h15 (14h15 de Lisboa).

"As nossas instalações foram evacuadas após um alerta de segurança. As autoridades policiais estão no local a realizar verificações. A nossa programação está temporariamente interrompida em todos os canais da RMC e da BFM. As nossas equipas estão a trabalhar para retomar a programação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão", confirmou a BFMTV através de uma publicação na rede social X.

Nos locaux ont été évacués suite à une alerte de sécurité. Les forces de l’ordre sont sur place pour mener les vérifications. Nos programmes sont temporairement perturbés sur l’ensemble des antennes RMC BFM. Nos équipes se mobilisent pour un retour à l’antenne au plus vite. Merci… — BFMTV (@BFMTV) November 15, 2025

Durante o tempo em que a emissão esteve interrompida o canal passou várias reportagens que já haviam sido transmitidas nos últimos meses. No entanto, o previsto seria haver uma transmissão ao vivo.

No local estiveram especialistas em desativação de bombas, assim como cães farejadores de explosivos, de acordo com o jornal Le Parisien. A transmissão só foi restabelecida quase duas horas depois, pelas 17h50 (16h50 de Lisboa).