França

Canal francês BFMTV interrompe emissão devido a ameaça de bomba na redação

17:59
Caos deveu-se a um e-mail que afirmava que seria plantada uma bomba no edifício. A polícia só agiu depois de ter recebido a informação que o prédio iria explodir pelas 15h15.

A BFMTV interrompeu este sábado (15) a sua emissão até a meio da tarde, devido a uma ameaça de bomba. O canal francês estava a passar as declarações de Donald Trump sobre a BBC, quando deixou de emitir notícias pelas 15h19 locais (14h19 de Lisboa). O momento levou à evacuação do edifício.

O caos deveu-se a um e-mail enviado pelas 14h27 (13h27 de Lisboa), que indicava que seria plantada uma bomba. "Cabe à polícia decidir o que fazer", dizia a mensagem a que o teve acesso.

A polícia só chegou ao local pelas 15h (14h de Lisboa) e, de acordo com o jornal francês , a intervenção policial só aconteceu depois de terem recebido a informação que o prédio iria explodir às 15h15 (14h15 de Lisboa).

"As nossas instalações foram evacuadas após um alerta de segurança. As autoridades policiais estão no local a realizar verificações. A nossa programação está temporariamente interrompida em todos os canais da RMC e da BFM. As nossas equipas estão a trabalhar para retomar a programação o mais breve possível. Agradecemos a sua compreensão", confirmou a BFMTV através de uma publicação na rede social X.

Durante o tempo em que a emissão esteve interrompida o canal passou várias reportagens que já haviam sido transmitidas nos últimos meses. No entanto, o previsto seria haver uma transmissão ao vivo. 

No local estiveram especialistas em desativação de bombas, assim como cães farejadores de explosivos, de acordo com o jornal Le Parisien. A transmissão só foi restabelecida quase duas horas depois, pelas 17h50 (16h50 de Lisboa).

Investigação
