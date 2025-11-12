O que se sabe sobre o caso de corrupção que já fez cair dois ministros na Ucrânia?

Um grupo de altos funcionários utilizava a Energoatom, empresa estatal ucraniana de energia nuclear, para extorquir partes do valor dos contratos.

A agência ucraniana anticorrupção revelou, na segunda-feira, que alguns dos aliados mais próximos de Zelensky estão envolvidos num esquema de corrupção que foi capaz de desviar cerca de 100 milhões de dólares - 862 milhões de euros - do setor energético da Ucrânia.



Volodymyr Zelenskyy enfrenta desafios com casos de corrupção na Ucrânia Ukrainian Presidential Press Office via AP

Este já é o maior escândalo da presidência de Volodymyr Zelensky e já levou a ministra da Energia, Svitlana Grinchuk, e o ministro da Justiça, German Galushchenko, a apresentarem a demissão esta quarta-feira. Desde o início da guerra na Ucrânia começou e que Zelensky começou a sua jornada para conseguir aderir à União Europeia que o seu governo tem afirmado ter gasto dezenas de milhões de euros para proteger as suas infraestruturas energéticas contra drones e mísseis e para combater a corrupção.

Na segunda-feira à noite o presidente ucraniano voltou a reforçar que “qualquer ação eficaz contra a corrupção é extremamente necessária”.

1 Como é que o esquema foi descoberto?

O Gabinete Nacional Anticorrupção e a Procuradoria Especial Anticorrupção desmantelaram uma alegada organização criminosa composta por funcionários atuais e antigos do setor energético, um empresário de renome, ministros do governo e um ex-vice-primeiro-ministro.

A investigação, que durou 15 meses, foi denominada como Operação Midas e envolveu mais de mil horas de escutas telefónicas antes das buscas que originaram a apreensão de vários sacos de dinheiro e a detenção de cinco dos sete suspeitos de fazerem parte do esquema.

O grupo está agora acusado de manipular contratos da Energoatom, empresa estatal ucraniana de energia nuclear, para extorquir partes equivalentes a 10-15% do valor dos contratos. As autoridades acreditam que a rede lavou cerca de 862 milhões de euros através de um escritório fantasma em Kiev.

2 Quem são os envolvidos?

Nos últimos dias os nomes de alguns dos suspeitos foram revelados durante conferências de imprensa das autoridades ucranianas. O empresário Timur Mindich, aliado próximo de Zelensky, é o principal suspeito sendo mesmo considerado pelos procuradores como o líder do esquema. Desde que Zelensky foi eleito presidente em 2019 que Mindich começou a investir em diversos fatores.

O homem de 46 anos é da cidade de Dnipro e foi também sócio do oligarca ucraniano Ihor Kolomoisky, que ajudou a financiar a campanha presidencial de Zelensky. As autoridades ucranianas avançaram que Mindich foi avisado que seria acusado e que fugiu para Israel antes que tal acontecesse, está agora a decorrer uma investigação interna sobre a fuga de informação.

Entre os principais suspeitos está também German Galushchenko, ministro da Justiça que foi afastado na quarta-feira de manhã e ocupava o cargo de ministro da Energia até julho. Os procuradores acreditam que Galushchenko ajudou Timur Mindich nos seus esquemas de lavagem de dinheiro e foi influenciada pelo empresário.

Ihor Myroniuk, ex-conselheiro de Galushchenko e ex-vice-diretor do Fundo Estatal de Propriedade, foi acusado de pertencer à organização criminosa e de enriquecer ilicitamente. No entanto o seu advogado já classificou todas as acusações como infundadas.

Oleksiy Chernyshov, ex-vice-primeiro-ministro e aliado próximo do líder ucraniano, foi identificado nas escutas telefónicas com o cognome Che Guevara e está agora acusado de enriquecimento ilícito, uma vez que os procuradores acreditam que Chernyshov recebeu quase 100 mil euros através da rede de lavagem de dinheiro. O ex-vice-primeiro-ministro está a ser investigado por outro caso de corrupção desde o verão.

Dmytro Basov, ex-chefe do departamento de segurança da Energoatom, foi identificado como Tenor nas escutas. O seu advogado também já reagiu defendendo que Basov não causou nenhum prejuízo financeiro ao Estado e que os investigadores não têm provas suficientes para a condenação.

3 O que mais está a ser feito para combater a corrupção na Ucrânia?

O Gabinete Nacional Anticorrupção e a Procuradoria Especial Anticorrupção têm neste momento duas grandes investigações em andamento.

Além da referida anteriormente referida e relacionada com a empresa estatal Energoatom está em curso outra investigação sobre alegada corrupção em contratos de aquisição de equipamentos militares e é esperado que sejam realizadas operações no Ministério da Defesa nos próximos dias.

Os procuradores defendem que Rustem Umerov, ex-ministro da Defesa e atual secretário do Conselho de Segurança e Defesa, foi pressionado a concordar com a compra de coletes à prova de bala chineses a preços inflacionados. Neste caso o Estado não chegou a comprar os coletes depois destes terem um desempenho insatisfatório em testes militares. Apesar de garantir que é inocente Umerov admitiu que se encontrou com Mindich – o empresário que une os dois casos – para discutir a aquisição de coletes à prova de bala, mas que nenhum chegou a ser entregue depois de chumbarem nos testes e negou ter sofrido qualquer pressão.

4 Qual é o envolvimento de Zelensky no caso?

Até ao momento não existem indícios de que o presidente ucraniano possa estar envolvido em nenhum dos casos de corrupção, apesar de muitas pessoas próximas de si estarem. Zelensky já saudou as investigações desta semana e defendeu que a luta contra a corrupção é essencial e positiva.

Ainda assim no verão o gabinete de Zelensky e o parlamento ucraniano tentaram retirar a independência ao Gabinete Nacional Anticorrupção e à Procuradoria Especial Anticorrupção e colocá-los sob a supervisão do procurador-geral da Ucrânia, que é nomeado pelo governo. A medida coincidiu com os indícios de que os órgãos estavam a investigar pessoas próximas à presidência e provocou os primeiros grandes protestos contra o governo desde o início da guerra com a Rússia, em fevereiro de 2022.

Além dos protestos populares, também os Estados-membros da União Europeia pediram que Zelensky reconsiderasse a sua posição pelo que o presidente ucraniano acabou mesmo por voltar atrás.