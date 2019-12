Apesar do ciber-crime ser uma das maiores ameaças do mundo contemporâneo, o presidente russo Vladimir Putin parece não estar particularmente importado com a importância da ciber-segurança. Até usa um computador com o sistema operativo Microsoft Windows XP , que não tem atualizações de segurança desde abril de 2014.Fotografias divulgadas do presidente da Rússia no seu escritório no Kremlin e na residência oficial da presidência mostram Putin a trabalhar com dois computadores com este sistema operativo, revela o jornal The Guardian.A última atualização de segurança para o Windows XP e para o Office 2003 aconteceu em abril de 2014. Mas os serviços governamentais de Putin terão impedido o presidente de atualizar o seu computador para que este utilize o Microsoft 10 (o mais recente sistema operativo). Documentos oficiais do ministério da defesa russa explicam que o Windows XP, lançado em 2001, foi o último sistema operativo daquela marca a ser aprovado para os governos.O mais recente Windows 10, por sua vez, só pode ser instalado em dispositivos que não lidem diretamente com segredos do estado.O governo russo tem tentado deixar os sistemas da Microsoft e da Google, favorecendo a utilização do sistema operativo Astra Linux, de origem russa, e motores de busca como o Yandex.É pouco clara a utilização que Putin dá para a Internet. Há uns anos, o presidente russo, afirmou que esta invenção era um "projeto da CIA".