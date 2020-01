O presidente da Rússia, Vladimir Putin , propôs, esta quarta-feira, um referendo nacional a algumas das emendas da constituição do país. Segundo a Reuters, uma delas pretende apertar os critérios para possíveis candidatos à presidência da Rússia É também desejo de Putin que o parlamento passe a ter poderes para escolher o primeiro-ministro, ainda que, assegure, pretenda que a Rússia mantenha um "forte sistema presidencial".Esta reforma do poder político não será indiferente ao facto de Putin terminar o seu atual mandato em 2024 e a constituição determinar que não se pode manter no cargo.