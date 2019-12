Os deputados municipais do VOX em Saragoça, Espanha, lançaram uma proposta para que todos os animais que sejam considerados "impossíveis de adoptar" no abrigo municipal para cães vadios, incluindo os cães, fossem mortos. "Cães sem raça, velhos, doentes e potencialmente perigosos", refere o documento citado pelo jornal El Español.





O grupo parlamentar justifica que, além de economizar custos para os cofres municipais, esta seria uma prática "indolor".No entanto, as reações não parecem serenar mediante esta 'garantia'.





1/ Nuestro concejal Julio Calvo, veterinario con 40 años de carrera, lo que ha explicado es que en el Centro de Protección Municipal Animal de Zaragoza está desbordado y mantiene animales en pésimas condiciones, enfermos, ancianos y razas peligrosas y que — Vox Zaragoza (@VoxZaragoza) December 14, 2019

Esta proposta do partido de extrema-direita "impede qualquer família ou pessoa que procura um animal de companhia" de adotar cães que não "estão aptos" a viver em sociedade. Segundo um dos conselheiros locais do partido é mais recomendável sacrificar estes animais do que "mantê-los em más condições em que por vezes ficam durante anos". Julio Calvo diz mesmo que não há motivo para as pessoas ficarem escandalizadas por "uma prática que acontece em muitos sítios".Calvo, veterinário de profissão, diz mesmo que a morte dos cães é uma prática "que não causa qualquer dor"."Já o disse muitas vezes: as condições em que se encontram neste centro de abrigo são iguais às de uma prisão, são a de um campo de concentração. São realmente condições desumanas", declarou o veterinário sobre as condições em que estão os cães.





Vários partidos vieram já criticar a proposta do partido de extrema-direita e afirmam que matar os animais não é a solução e que se devia promover a realocação dos cães para o novo canil local.



Um dos deputados do Podemos respondeu a esta proposta dizendo mesmo: "Matar nunca é a solução. Mudá-las para um canil novo, melhorar as suas condições de vida... Não é por serem velhos que temos de os matar, não o vamos permitir".