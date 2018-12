Jornalista saudita morreu a 2 de Outubro de 2018, dentro do consulado saudita em Istambul, Turquia.

Um vídeo divulgado pelos media turcos mostra membros da equipa da Arábia Saudita que se pensa ter cometido o homícidio de Jamal Khashoggi a transportar sacos grandes para dentro da casa do cônsul saudita na Turquia.



<iframe src='https://players.brightcove.net/665003303001/4k5gFJHRe_default/index.html?videoId=5984674063001&usrPersonaAds=false' allowfullscreen frameborder=0></iframe>



De acordo com a Al-Jazeera, os sacos pretos e grandes contêm os restos mortais do jornalista saudita que morreu em Outubro. No dia 2, entrou no consulado saudita em Istambul para ir buscar documentos para o seu casamento e nunca mais foi visto.



As imagens foram captadas nesse mesmo dia. A casa do cônsul fica a centenas de metros do consulado saudita, onde Khashoggi foi morto e desmembrado. A Turquia classificou o crime como um "homicídio premeditado": a visita de Khashoggi ao consulado foi agendada pelos serviços diplomáticos. Já a Arábia Saudita considera que foi uma "operação independente", sem ligar os membros do regime à morte do jornalista.



O jornalista era um dos maiores críticos do príncipe herdeiro saudita, Mohammed bin Salman. A Turquia sustenta que o homicídio foi pedido por Salman.



Em Novembro, a Arábia Saudita pediu a pena de morte para cinco suspeitos do homicídio de Khashoggi. Onze outros estão indiciados.



Recorde-se que nas buscas à casa do cônsul, os sauditas não deixaram as autoridades turcas analisar um poço. Há a possibilidade de que o corpo de Khashoggi, que ainda não foi encontrado, tenha sido lá escondido.