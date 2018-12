Uma transcrição áudio dos momentos finais revela ainda sons do corpo do jornalista saudita a ser desmembrado.

"Não consigo respirar. Não consigo respirar". Estas foram as últimas palavras de Jamal Khashoggi no consulado saudita em Istambul, a 2 de Outubro. Uma transcrição áudio dos momentos finais do colunista do Washington Post, avançada no domingo pela CNN, revela ainda sons do corpo do jornalista saudita a ser desmembrado com uma serra.



A fonte, que leu a transcrição, garante que esta comprova que Khashoggi foi executado de acordo com um plano premeditado. A mesma fonte disse à cadeia de televisão norte-americana que a transcrição sugere que os assassinos receberam chamadas telefónicas com indicações sobre como deviam avançar com a operação. A investigação turca acredita que estas indicações vieram directamente de figuras de destaque do regime saudita.



Momentos após entrar no consulado, o jornalista saudita apercebe-se que algo está errado. Quando dá conta da presença de Maher Abdulaziz Mutreb, antigo diplomata e elemento dos serviços de informação sauditas, Jamal Khashoggi pergunta-lhe o que faz ali. "Vais regressar", disse Mutreb. "Não podes fazer isso. Estão pessoas à espera lá fora", respondeu Khashoggi.



Depois desta troca de palavras não há mais diálogo, apenas o som do jornalista a ser controlado fisicamente. Quando Khashoggi se começa a queixar repetidamente de falta de ar ouvem-se sons e vozes, uma delas identificada pelas autoridades turcas como Salah Muhammad al-Tubaiqi, responsável de medicina forense do ministro do Interior saudita.



A CNN replica ainda uma sequência de sons que lhe foram transmitidos.



"Grito"



"Grito"



"Procura ar"



"Serrar"



"Cortar"



Aqui, o médico legista aconselha os assassinos a colocar os auriculares. "Ponham os fones, ou oiçam música como eu", disse.



"Diz aos teus que isto está feito, está feito", disse Mutreb numa chamada. A investigação acredita que o interlocutor do antigo diplomata estava em Riade e que a informação fosse destinada aos seus superiores.



Esta transcrição vem pôr em causa as explicações dadas pela Arábia Saudita relativamente à morte de Khashoggi – que defendiam ter morrido acidentalmente asfixiado, num acto irreflectido e sem preparação prévia.